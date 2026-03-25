Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να φέρουμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας

Με αναφορά στο ιστορικό και συμβολικό φορτίο της 25ης Μαρτίου, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε με νέα δημόσια παρέμβαση στα social media, συνδέοντας το μήνυμα της εθνικής επετείου με την ανάγκη για ελευθερία, δικαιοσύνη και συλλογική εγρήγορση.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει την 25η Μαρτίου ημέρα μνήμης, ευθύνης και ηρωισμού, αλλά και μεγάλη θρησκευτική εορτή, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821. Όπως σημειώνει, οι ήρωες της Επανάστασης επέλεξαν απέναντι στην απόγνωση τη δύναμη και το σθένος ψυχής, μετατρέποντας την αγάπη για την ελευθερία σε πίστη, σύμπνοια και αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Καρυστιανού τονίζει ότι η παρακαταθήκη εκείνης της γενιάς συνιστά και για το παρόν ένα σαφές χρέος: την άρνηση της λήθης και της αδικίας, καθώς και τη διαρκή επιμονή στην ελπίδα και την αλήθεια. Στο ίδιο πλαίσιο, χρησιμοποιεί τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως συμβολική αναφορά, καλώντας σε έναν νέο αγώνα για την αποτίναξη «ενός άλλης μορφής ζυγού» και για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στους νέους, τους οποίους περιγράφει ως τη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει το παλιό και φθαρμένο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διαφορετική προοπτική. Κλείνοντας το μήνυμά της, απευθύνει ευχές για την εθνική επέτειο προς όλους τους Ελληνες και τις Ελληνίδες, αλλά και προς όσους, όπως αναφέρει, «δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι».

25η Μαρτίου:

Ημέρα Μνήμης, Ευθύνης, Ηρωισμού & μεγάλης Θρησκευτικής Εορτής!



Σήμερα ΤΙΜΟΥΜΕ τους ήρωες μας που αντί για απόγνωση προέταξαν ΔΥΝΑΜΗ & ΣΘΕΝΟΣ ΨΥΧΗΣ και μετουσίωσαν την ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε ΠΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ & ΑΓΩΝΑ.



Έδωσαν το αίμα τους για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ μας… pic.twitter.com/IrBHPR8oab ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 25, 2026

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«25η Μαρτίου: Ημέρα Μνήμης, Ευθύνης, Ηρωισμού & μεγάλης Θρησκευτικής Εορτής!

Σήμερα ΤΙΜΟΥΜΕ τους ήρωες μας που αντί για απόγνωση προέταξαν ΔΥΝΑΜΗ & ΣΘΕΝΟΣ ΨΥΧΗΣ και μετουσίωσαν την ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε ΠΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ & ΑΓΩΝΑ.

Έδωσαν το αίμα τους για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ μας και μας δίδαξαν να μην σκύβουμε το κεφάλι στην αδικία, στην υποδούλωση και τον αυταρχισμό.

Έχουμε όμως και εμείς χρέος ΝΑ ΦΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΞΙΟΙ στην πολύτιμη παρακαταθήκη που μας άφησαν!

ΝΑ αρνηθούμε τη λήθη και την αδικία!

ΝΑ πολεμάμε για την ελπίδα και την αλήθεια.

Ως νέος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΑ αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει και να φέρουμε την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη στην πολύπαθη πατρίδα μας και τους πολίτες της!

Το προβάδισμα σ’ αυτόν τον αγώνα στους ΝΕΟΥΣ, τη μόνη δύναμη που μπορεί να γκρεμίσει το σάπιο, το παλιό, το διαβρωμένο και να χαρίσει σε όλους μας την ελευθερία που τόσο πολύ ποθούμε!

Χρόνια Πολλά Ελληνίδες και Έλληνες, Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι.»