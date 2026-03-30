Πολιτική

Καταδίκη Φλώρου για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου στη Βουλή ζητάει ο εισαγγελέας

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω»
Ο Κωνσταντίνος Φλώρος / eurokinissi
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Την καταδίκη του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

«Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη  έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας από τους δικαστές να κηρύξουν ένοχο τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών» Κωνσταντίνο Φλώρο, για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Γραμμένου, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Απριλίου 2024.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του μίλησε για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», επειδή, όπως είπε, δέχθηκε nod χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

«Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής που αντιμετωπίζει το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

«Κρίνουμε μια υπόθεση με προσωπικό χαρακτήρα επειδή έγινε στη Βουλή. Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε. Στον κ, Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», είπε μεταξύ άλλων απολογούμενος ο Κωνσταντίνος Φλώρος. 

Αναφορικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω». 

«Όταν τελείωσε την ομιλία του ο κ. Χήτας , το μόνο που είπα είναι «θα το κρίνει η δικαιοσύνη». Ακούγεται από τον κ. Γραμμένο, «μη μιλάς εσύ ρε σκουπίδι». Εγώ ψήφισα κανονικά. Ο κ. Γραμμένος περιφερόταν άσκοπα μέσα στην αίθουσα χωρίς να ξέρω το γιατί. Όσο διαρκούσε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου,  ο κ. Γραμμένος εξήλθε της αίθουσας. Έρχεται πίσω από τις κολώνες και φώναζε «Φλώρε, Φλώρε, τη μανούλα σου θα τη γ@@@@@ω,  π@@@@@α θα σαι πάω μέσα με βραχιολάκια». Του είπα πάμε έξω. Δε βγαίνω από αίθουσα με πρόθεση να τον χτυπήσω. Βγαίνω από την αίθουσα, έψαχνα τον κ. Γραμμένο, ήταν με τον αστυνομικό. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι του ζητάω εξηγήσεις… «τι πρόβλημα έχεις μαζί μου;», του είπα», περιέγραψε, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, απολογούμενος εξέφρασε τη βούληση να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, ζητώντας από τον κατήγορό του δήλωση μετανοίας για τα όσα είπε για τη μητέρα του. 

«Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πάει στη μητέρα του να πει «ενήργησα λάθος», θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης», είπε ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δε μπορεί να ζητήσει προς τον κ. Γραμμένο, λόγω των περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
8
Newsit logo
Newsit logo