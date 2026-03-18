Καβγάς Χάρη Θεοχάρη – Αλέξανδρου Καζαμία στη Βουλή: «Γιατί γίνατε βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου;» – «Ντροπή σας»

«Μύλος» για μια ακόμα φορά στη Βουλή, αυτή την φορά μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης «γιατί η Κυβέρνηση δεν απέρριψε άμεσα, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, τo αίτημα του Προέδρου Τραμπ για επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» μέχρι τα Στενά του Ορμούζ».

Οι τόνοι ανέβηκαν το πρωί της Τετάρτης (18.3.26) στη Βουλή μεταξύ του Χάρη Θεοχάρη και του Αλέξανδρου Καζαμία, με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας κατά την δευτερολογία του να επικρίνει την κυβέρνηση ότι στον πόλεμο αυτό «συνεπή στάση μπορεί να έχετε, σαφή στάση όμως δεν έχετε. Νομίζω ότι έχετε μια συνέπεια στην ασάφεια», λέγοντας ότι ναι μεν μιλάτε για «αποκλιμάκωση, αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, “κατάπαυση του πυρός ή λίγος πόλεμος”, γιατί όπως το καταλαβαίνουμε σημαίνει “λίγος πόλεμος” που θέλουμε να διεξάγουν οι στρατηγικοί μας σύμμαχοι (ΗΠΑ και Ισραήλ) και εμείς να τον υποστηρίζουμε από τα παρασκήνια».

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ελληνική κυβέρνηση αφήνει την βάση της Σούδας να χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα για τον εφοδιασμό του αεροπλανοφόρου «Gerald Ford» αντί για απαγόρευση χρήσης της βάσης», «δεν έδειξε ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη Ισπανία όταν απειλήθηκε από τον πρόεδρο Τράμπ ότι θα αποκλειστεί οικονομικά γιατί πήρε καθαρή θέση κατά του πολέμου», η κυβέρνηση «εν μέσω ενός παράνομου πολέμου, που ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν» ενέκρινε «την αγορά του αμυντικού θόλου από το Ισραήλ ύψους 3 δισ. ευρώ από μια χώρα που μόλις έχει διαπράξει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και η οποία αναμιγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο τώρα».

Τάχθηκε κατά της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα λέγοντας ότι «η φρεγάτα μας βρίσκεται εκεί από τον Φεβρουάριο του 2024, για να αντιμετωπίζει τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης που είναι σιίτες και σύμμαχοι του Ιράν. Οι αντάρτες Χούθι, έως τώρα δεν έχουν εμπλακεί στην σύρραξη αλλά χθες ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο υιός Χαϊμενί, είπε πως θα ανοίξουμε νέα μέτωπα. Κυκλοφορούν πολλά άρθρα που λένε ο ότι μπορεί οι αντάρτες Χούθι να εμπλακούν στην σύρραξη. Εμείς με την παρουσία μας με την επιχείρηση Ασπίδες απέναντι από τους Χούθι, διακινδυνεύουμε μια εμπλοκή με τους Χούθι που είναι σύμμαχος του Ιράν σε περίπτωση που επιτεθούν;».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, επίσης ζήτησε από τον υφυπουργό να σχολιάσει δημοσιεύματα που όπως είπε «δεν τα υιοθετούμε αλλά μας προβληματίζουν που λένε ότι τελευταίες 48 ώρες εστάλησαν από την Ελλάδα αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot στο Κατάρ που βρίσκεται στο θέατρο των επιχειρήσεων»

«Γιατί γίνατε βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου;»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, σε υψηλούς τόνους απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας: «K. Καζαμία αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;» και συνέχισε:

«Επί τρία λεπτά μας λέγατε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν πρέπει να υπερασπίζεται τον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να υπερασπίζεται την ελληνική ναυτιλία που περνάει από τα στενά. Δεν πρέπει να αμύνεται σε ελληνόκτητο ή ελληνικό στόλο. Δεν πρέπει να υποστηρίζει τα ελληνικά δίκαια. Δεν πρέπει να παίρνει ελληνικά αμυντικά όπλο για τον θόλο ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί σε περίπτωση που της επιτεθεί άλλη χώρα. Ένα παραλήρημα, τριών λεπτών για το ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, να έρχεστε εδώ, στο ελληνικό κοινοβούλιο και να λέτε αυτά ενώπιον του ελληνικού λαού. Ντροπή» είπε ο κ. Θεοχάρης εν μέσω αντιδράσεων από τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

«Είναι ντροπή αυτά. Εάν δεν ξέρετε τι λέτε να τα γράφετε ώστε να τα σκέφτεστε δύο και τρείς φορές πριν τα πείτε… Ήρθατε και μας βγάλατε ένα λογύδριο πως η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται, να στέλνει τον στρατό της να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα και τον ελληνισμό. Η Ελλάδα μας είπατε ότι θα πρέπει να φοβάται, να μην αμύνεται γιατί μπορεί να εμπλακεί σε ένα πόλεμο που εσείς τον χαρακτηρίζεται άδικο. Το Διεθνές Δίκαιο είναι συγκριμένο. Η χώρα μας πάντοτε είναι σαφής και θα συνεχίσει να είναι σαφής στην υποστήριξη της», σημείωσε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Η ελληνική στάση είναι σαφής» και η επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα «θα συνεχιστεί όσο η ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα , των ελληνικών ιδιαίτερα πλοίων, θα απειλείται. Μην έχετε καμία αμφιβολία η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ελληνικά συμφέροντα σε όποιο μέρος της γη και εάν απειλούνται».

Η φράση αυτή του υφυπουργού προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας « κ. Καζαμία αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;». Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης προσπάθησε να ρίξει τους τόνους ζητώντας να διαγραφεί από το πρακτικά η φράση του Χάρη Θεοχάρη, χωρίς όμως να ακούσει τη συναίνεση του υφυπουργού Εξωτερικών και είπε ότι τα Πρακτικά θα εξεταστούν…

Άμεση ήταν η αντίδραση, από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς όπως σχετικές αναφορές καταδίκης κατά του υφυπουργού ακολούθησαν και από ομιλητές βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ.