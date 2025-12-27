Πολιτική

Καυγάς Γιαννούλη – Βούλτεψη on air: «Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα» – Πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε

Η κόντρα μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Χρήστου Γιαννούλη ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του πρωθυπουργού με την βουλευτή της ΝΔ να απαντά
Καυγάς Βούλτεψη - Γιαννούλη on air
Καυγάς Βούλτεψη - Γιαννούλη on air

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 με τη Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη να ανεβάζουν τους τόνους και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί από το στούντιο.

Η κόντρα μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Χρήστου Γιαννούλη ξεκίνησε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του πρωθυπουργού, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη αγροτικά μπλόκα.

Αμέσως τον διέκοψε η Σοφία Βούλτεψη λέγοντας ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είχε πραγματοποιήσει διακοπές κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών.

Οι παρεμβάσεις της Σοφίας Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον Χρήστο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι στην επόμενη θα αποχωρήσει από τη συζήτηση. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα».

 

Στη συνέχεια η βουλευτής της ΝΔ έκανε νέο σχόλιο, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αποχωρεί. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η Σοφία Βούλτεψη.

