Κικίλιας: Το Λιμενικό σώζει ζωές και φυλάει τα θαλάσσια σύνορα – Δεν μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει στη χώρα μας

Στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς στη Χίο και στο Λιμενικό αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews.

Ο Βασίλης Κικίλιας ξεκαθάρισε και μάλιστα το επανέλαβε πολλές φορές κατά την διάρκεια της συζήτησης, πως «το Λιμενικό σώζει ζωές σε πολύ δύσκολες συνθήκες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «το Λιμενικό καθημερινά σώζει ζωές. Σώζει χιλιάδες ζωές σε πολύ δύσκολες καταστάσεις σε συνθήκες ανυπέρβλητες μέρα και νύχτα και μάλιστα στο πικ της έξαρσης της παράνομης μετανάστευσης ή της εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους λαθρέμπορους αυτών των δυστυχών ανθρώπων. Έχουμε δει τραγικές στιγμές να εκτυλίσσονται».

Παράλληλα προσέθεσε πως το Λιμενικό «φυλάει τα θαλάσσια σύνορα.Είναι υποχρέωσή μας. Στον δυτικό κόσμο στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ελλάδα έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να έρχεται και να μπαίνει στη χώρα μας. και είναι υποχρέωσή τους μαζί με τη φύλαξη των θαλάσσιων πάρκων, την αστυνόμευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αύριο, των γεωτρήσεων που θα γίνουν, της παράνομης αλιείας των πλοίων που ρυπαίνουν, της ακτοπλοΐας, της ποντοπόρου ναυτιλίας».

Ακόμη ο κ. Κικίλιας υποστήριξε πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος κάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορεί ποτέ οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία «να έχει δώσει ποτέ εντολή σ’ αυτούς τους ανθρώπους που υπηρεσιακά επιτελούν έργο και το καθήκον τους να κάνουν κάτι περισσότερο ή λιγότερο από τη δουλειά τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν κανόνες και πλαίσιο εμπλοκής. Υπάρχει εκπαίδευση και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, τότε υπάρχει διαδικασία, υπάρχει διαδικασία διοικητική, δηλαδή Ένορκη Διοικητική Εξέταση, με τους ειδικούς να μας λένε τι έχει συμβεί.

Υπάρχει ναυτοδικείο αν και εφόσον υπάρχει ναυάγιο, υπάρχει και εισαγγελέας, προανακριτική περίοδος με καταθέσεις και ούτω καθεξής», προσέθεσε και σχετικά με το ναυάγιο σημείωσε πως «θα ελεγχθούν όποιοι πρέπει να ελεγχθούν».

«Σε ανθρώπινο επίπεδο και μία ανθρώπινη ζωή αν χαθεί από οποιοδήποτε αίτιο, πόσο μάλλον μέσα στη θάλασσα, αυτό μας πληγώνει, έχουμε ευθύνη και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το αποτρέψουμε», συμπλήρωσε.

Για τις κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως: «Το σκάφος αυτό είχε υπέρυθρη κάμερα, χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους λόγους τη νύχτα για να εντοπίσει από μακριά αυτό που πρέπει να εντοπίσει. Η ανάλογη κάμερα από την ξηρά είχε δείξει στον επικεφαλής του σκάφους που ήταν αυτό το φουσκωτό με τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους».