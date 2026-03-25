Κίμπερλι Γκιλφόιλ για 25η Μαρτίου: «Οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παραμένουν «ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ανήρτησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιλέγοντας να συνδέσει την ιστορική μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης με το παρόν των διμερών σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Στην ανάρτησή της για την 25η Μαρτίου, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρει ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία», αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό του Αγώνα και στο ιστορικό του αποτύπωμα.

Στο ίδιο μήνυμα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνει ότι «δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

 «Εύχομαι σε όλους τους Ελληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», προσθέτει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
60
48
45
44
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να φέρουμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας
Με ανάρτησή της στα social media συνέδεσε το μήνυμα της εθνικής επετείου με την αντίσταση στη λήθη και την αδικία, απευθύνοντας ιδιαίτερο κάλεσμα στη νέα γενιά
Μαρία Καρυστιανού 12
25η Μαρτίου: Μηνύματα ενότητας, άμυνας και ιστορικής συνέχειας από την πολιτική ηγεσία
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό έως τους πολιτικούς αρχηγούς, η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας συνδέθηκε με την ανάγκη εθνικής συνοχής, ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας
Παρέλαση 25η Μαρτίου, πολιτική ηγεσία
Νίκος Ανδρουλάκης για 25η Μαρτίου: Χρέος μας να διατηρήσουμε τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το μήνυμα της Επανάστασης του 1821 με την ανάγκη για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία
Νίκος Ανδρουλάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Επανάσταση γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, τονίζοντας τη διαχρονική της σημασία και τη σύνδεσή της με την ολοκλήρωση της εδαφικής απελευθέρωσης της χώρας
Κωνσταντίνος Τασούλας
