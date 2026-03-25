Κίμπερλι Γκιλφόιλ για 25η Μαρτίου: «Οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία»

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ανήρτησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιλέγοντας να συνδέσει την ιστορική μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης με το παρόν των διμερών σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Στην ανάρτησή της για την 25η Μαρτίου, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρει ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία», αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό του Αγώνα και στο ιστορικό του αποτύπωμα.

Στο ίδιο μήνυμα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνει ότι «δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

In 1821, under the rallying cry of “Freedom or Death,” Greeks forged their path to independence. Two centuries later, the relationship between our two great nations, rooted in faith, freedom, and love of country, is vibrant and expanding. I extend my best wishes to all Greeks for… pic.twitter.com/6SUdVIgpTq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 25, 2026

«Εύχομαι σε όλους τους Ελληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», προσθέτει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.