Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των ΗΠΑ»

«Η Αμερική υπογραμμίζει την άποψη ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε χαιρετισμό που απηύθυνε στο 36ο ετήσιο Greek Economic Summit (GES2025) που διεξάγει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο που λαμβάνει χώρα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Athenaeum InterContinental Hotel στην Αθήνα, υπογράμμισε και το ρόλο του επιμελητηρίου στην ενίσχυση των επιχειρήσεων.

«Σήμερα με την γεμάτη τόλμη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ οι σχέσεις ολοένα και βελτιώνονται. Μαζί ΗΠΑ – Ελλάδα επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε επίπεδο Άμυνας και Οικονομίας. Προωθούμε την Ελλάδα ως hub ενέργειας» ανέφερε.

«Βασικό θέμα των ημερών η ενέργεια, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας», σημείωσε η Αμερικανίδα πρέσβης και πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να υποστηρίξουν το ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα και πύλη στην Ευρώπη».

Υπογράμμισε την ανάγκη να επεκταθεί η συνεργασία στο LNG, να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα και τις ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες στρατηγικής και να εστιάσουμε στις αναδυόμενες.

Τόνισε πως ερευνητικά hubs ιδρύονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ανέφερε την ανάγκη να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων και επιχειρηματιών και να προωθηθεί η κυβερνοασφάλεια.

«Είναι συναρπαστικό να βλέπω ότι Ελλάδα και ΗΠΑ αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες. Να διαμορφώσουμε αυτή την εποχή μαζί», είπε.

«Στην καρδιά της σχέσης μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ είναι οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Οι σχέσεις μεταξύ των λαών μας είναι αναντικατάστατη», κατέληξε.