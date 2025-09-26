Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκτίμηση για το ζεύγους Κυριακού

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο πρωθυπουργός συναντήθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
Ο Θοδωρής Κυριακού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ο Θοδωρής Κυριακού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε για πρώτη φορά η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χθες Πέμπτη (25.9.25) στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη συνομιλία της με τον πρωθυπουργό, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη θερμή της εκτίμηση προς το ζεύγος Κυριακού, τονίζοντας πως γνωρίζει καλά τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ.

 

Μητσοτάκης Γκιλφόιλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Θοδωρή Κυριακού ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι και οι δύο οικογένειες διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς εδώ και χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη: Οι απόψεις και οι αγωνίες δεν είναι αμφισβήτηση του αρχηγού
Ο Παύλος Γερουλάνος διέψευσε ότι το θέμα είναι μόνο προσωπικό, τονίζοντας πως χρειάζεται μια ηγετική ομάδα που θα πείθει ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να γίνει πράξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Γερουλάνο
Η κυβέρνηση ανησυχεί για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλα επιμένει ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια για την εκταφή
Το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θέλει να έρθει σε «μετωπική σύγκρουση» με τους συγγενείς των θυμάτων, που ψάχνουν το δίκιο τους, και γνωρίζει πολύ καλά, από την εποχή των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό κόστος
Ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι 1
Newsit logo
Newsit logo