Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκτίμηση για το ζεύγους Κυριακού

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε για πρώτη φορά η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χθες Πέμπτη (25.9.25) στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη συνομιλία της με τον πρωθυπουργό, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη θερμή της εκτίμηση προς το ζεύγος Κυριακού, τονίζοντας πως γνωρίζει καλά τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Θοδωρή Κυριακού ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι και οι δύο οικογένειες διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς εδώ και χρόνια.