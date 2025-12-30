Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή – Ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο

Για εντυπωσιακά αποτελέσματα στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έκανε λόγο η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο μήνυμά της για τη νέα χρονιά και ευχήθηκε «η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της στα social media ευχήθηκε καλή χρόνια σε «όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

Στο βίντεο που ανάρτησε παράλληλα με το μήνυμά της για τη νέα χρονιά αναφέρει τα εξής: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα, εργάζομαι σκληρά για να υλοποιήσω το όραμα και τις προτεραιότητές του αγαπητού μου φίλου – εδώ και είκοσι χρόνια – του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή απ’ ό,τι είναι σήμερα, και γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα.

Μέσα στους τελευταίους δύο μόλις μήνες υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, τους εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας.

Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα σειρά υπουργών των ΗΠΑ, αναβαθμίσαμε τη συνεργασία μας στο σχήμα 3+1 και υπογράψαμε τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας. Όμως δεν πρόκειται για όσα πετύχαμε, πρόκειται για το πού κατευθυνόμαστε».

Σε ο,τι αφορά το 2026, είπε: «Την επόμενη χρονιά οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Και το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από εδώ, από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γιορτής και νέας ώθησης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις ευκαιρίες.

Νιώθω πολύ χαρούμενη για όλα όσα πετύχαμε μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες. Αλλά ακόμη περισσότερο με γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στη συνέχεια μαζί».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη U.S. Embassy Athens (@usembassyathens)

Απευθυνόμενη σε όλους τους εταίρους της στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζει ευχαριστίες για τη συνεργασία, τη φιλία και το όραμά σας. «Εσείς είστε ο λόγος που η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας ανθίζει» υπογράμμισε.

Το μήνυμα της Αμερικανίδας πρέσβη καταλήγει: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο τη χρονιά που έρχεται. Καλή Χρονιά! Ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο!»