Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα είναι σε φάση εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισημαίνει, παράλληλα, ότι η χώρα μας έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες, τους οποίους έχει θέσει η βορειοατλαντική συμμαχία
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Αμερικανίδα πρέσβης, Kimberly Guilfoyle / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης /ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Σταθερό σύμμαχο του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες, τους οποίους έχει θέσει η βορειοατλαντική συμμαχία.

Σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), την Παρασκευή (23.01.2026), με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπέικερ, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει, παράλληλα, ότι είναι εντυπωσιακός ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, σταθερού συμμάχου του ΝΑΤΟ.

«Ήταν υπέροχο που φιλοξενήσαμε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα τον Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα @DeptofWar για την Ευρωπαϊκή και ΝΑΤΟϊκή Πολιτική, Ντέιβιντ Μπέικερ, και τονίσαμε τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει σταθερά τους στόχους της Συμμαχίας για τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε μία εντυπωσιακή διαδικασία εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της – απτές συνεισφορές που προάγουν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια».

 

Το ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες απειλές ασφαλείας, στοχεύει σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών του, με ορίζοντα το 5% του ΑΕΠ έως το 2035 (3,5% για άμυνα, 1,5% για υποδομές/κυβερνοασφάλεια). Η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά υψηλές αμυντικές δαπάνες, όντας στο top 5, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης.

