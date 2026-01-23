Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα είναι σε φάση εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της

Σταθερό σύμμαχο του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες, τους οποίους έχει θέσει η βορειοατλαντική συμμαχία.

Σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), την Παρασκευή (23.01.2026), με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπέικερ, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει, παράλληλα, ότι είναι εντυπωσιακός ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, σταθερού συμμάχου του ΝΑΤΟ.

«Ήταν υπέροχο που φιλοξενήσαμε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα τον Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα @DeptofWar για την Ευρωπαϊκή και ΝΑΤΟϊκή Πολιτική, Ντέιβιντ Μπέικερ, και τονίσαμε τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει σταθερά τους στόχους της Συμμαχίας για τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε μία εντυπωσιακή διαδικασία εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της – απτές συνεισφορές που προάγουν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια».

It was wonderful to host Deputy Assistant Secretary @DeptofWar for European & NATO Policy David Baker in Athens last week and highlight the strong defense ties between the United States and Greece. As a steadfast NATO Ally, Greece has consistently met Alliance defense-spending… pic.twitter.com/5gr7Rza8xd — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 23, 2026

Το ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες απειλές ασφαλείας, στοχεύει σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών του, με ορίζοντα το 5% του ΑΕΠ έως το 2035 (3,5% για άμυνα, 1,5% για υποδομές/κυβερνοασφάλεια). Η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά υψηλές αμυντικές δαπάνες, όντας στο top 5, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης.