Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Economist: Ο «κομβικός» ρόλος της Ελλάδας για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και η «καλησπέρα» στα ελληνικά

«Προσωπική μου αποστολή οι Έλληνες και οι εταίροι μας στην περιοχή να έχουν σίγουρη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας», υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μιλώντας στο συνέδριο του «Economist» με τίτλο «The World Ahead 2026», το βράδυ της Παρασκευής (30.01.2026). Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ξεκίνησε την ομιλία της με μία «καλησπέρα» στα ελληνικά, συμπληρώνοντας πως «ήρθα κατευθείαν από το αεροδρόμιο».

Μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισήμανε στο συνέδριο του «Economist» ότι η Ελλάδα είναι κομβικός παίκτης για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και πως η χώρα μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο συνέδριο του «Economist» Αμερικανίδα πρέσβης εστίασε στον στρατηγικό ρόλο που παίζει ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα μεταφέρει αμερικανικό LNG.

Η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο συνέδριο, έγινε στον απόηχο της είδησης ότι έπεσαν οι υπογραφές για το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία από την Atlantic Sea LNG, με πρώτο σταθμό τον τερματικό στη Ρεβυθούσα.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε την ομιλία της στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας τη λέξη «Καλησπέρα», έκανε έναν απολογισμό του 2025, που – όπως είπε – ήταν μία χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ενισχύθηκαν σημαντικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ειδικά στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας.

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε σε μία φράση, που συχνά επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ: «Η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και ο κινητήρας της είναι η ενέργεια».