Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Από 1% τηλεδιοίκηση στα τρένα φτάσαμε 80% και το καλοκαίρι θα είμαστε 100%

Στα ελληνικά τρένα, τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τα ταξί, αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αργά χθες (19.01.2026) το βράδυ. «Το καλοκαίρι τελειώνει ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, «Press Talk», ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τα τρένα: «Κατ’ αρχάς, εγώ θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως των όποιων συνειρμών κάνει κανείς με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για εμάς η προσήλωση για πραγματικές αλλαγές στον ελληνικό σιδηρόδρομο δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι στη λογική μας να κρυφτούμε πίσω από δικαιολογίες. Εκεί υπήρχαν συστήματα, υπήρχε ανακαινισμένη γραμμή από λίγα χρόνια πριν. Άρα έτσι είναι αυτά. Προχωράμε. Δεν έχει καμία σχέση η λογική μας με αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λογική μας είναι ότι πήραμε μία εντολή από τα περσινά συλλαλητήρια για πραγματική αλλαγή. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, φώναξε δυνατά. Η κυβέρνηση άκουσε, άκουσε και τους τελευταίους 10 μήνες έχουν αλλάξει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Το τρίπτυχο με το οποίο κινούμαστε είναι νέα υποδομή, νέα τραίνα, νέοι σταθμοί. Και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε πρόοδο μετρήσιμη και συγκεκριμένη.

Το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή και 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.

Δεύτερον, την περασμένη Πέμπτη ψηφίστηκε από τη Βουλή εν μέσω ακραίας έντασης, αλλά ψηφίστηκε μία πολύ σημαντική σύμβαση, η οποία φέρνει επιτέλους νέα τρένα στην Ελλάδα. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε να δούμε νέα τρένα στην Ελλάδα και μάλιστα με προϋπολογισμό της ιταλικής κυβέρνησης, όχι των Ελλήνων φορολογουμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις και για τους νέους σταθμούς, οι οποίοι μπορεί να μην σχετίζονται ακριβώς με την ασφάλεια, αλλά εκπέμπουν ένα μήνυμα οργάνωσης, καθαριότητας και ενός κράτους το οποίο φροντίζει τις μεταφορές σε σχέση με την εικόνα εγκατάλειψης την οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό σήμερα».

Αναφερόμενος στο θέμα της τηλεδιοίκησης τόνισε πως: «Το 2019, πολύ πριν τα Τέμπη δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση μας παρέδωσε ένα δίκτυο με 1%, τηλεδιοίκηση, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μόλις 5 χιλιόμετρα ήταν τηλεδιοικούμενο, μπορούσε δηλαδή ένα κέντρο διοίκησης να χαράξει μία γραμμή με το ψηφιακό σύστημα.

Σήμερα έχουμε 80%. Άρα λοιπόν αυτό δεν έγινε τους τελευταίους 10 μήνες, προφανώς έγινε τα τελευταία 6 χρόνια.

Από 1% φτάσαμε 80% και το καλοκαίρι του 2026 θα είμαστε 100% στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και προφανώς το 2027 θα συνεχίσουμε αυτή την εγκατάσταση συστημάτων και σε άλλα μέρη του δικτύου».