Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τις αλλαγές στα τρένα: Τα υλικά των καθισμάτων είναι πιο εύφλεκτα από ότι θα έπρεπε

«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας για τις κάμερες σε συρμούς και σήραγγες και τα καινούργια τρένα που θα παραλάβει η χώρα
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία στα Τέμπη με τη συζήτηση για τις αλλαγές που χρειάζεται ο σιδηρόδρομος να βρίσκεται πάντα στην επιφάνεια. Για πρώτη φορά οι πολίτες θα μπορούν να δουν όλα τα επιβατικά τρένα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο κινητό του μέσω του railway.gov.gr αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης την Τετάρτη (18.02.2026).

«Μέρα νύχτα δουλεύουμε για να αλλάξουμε τα τρένα και το κάνουμε», σημειώνει, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς πλησιάζουν τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας μία εφαρμογή και ο κόσμος θα την έχει στο κινητό του την επόμενη εβδομάδα, είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνω, ο κόσμος θα μπορεί να δει όλα τα επιβατικά τρένα του Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο κινητό του μέσω του railway.gov.gr. Και τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Μάρτιο, θα προστεθούν και οι υπόλοιπες αμαξοστοιχίες. Και οι εμπορευματικές».

«Είναι μία επιπλέον δικλείδα που δεν υπήρχε, ούτε είναι η νόρμα στην υπόλοιπη Ευρώπη», συμπληρώνει.

«Έχουμε πετύχει με ένα σύστημα εντελώς καινοτόμο, με επίγειους σταθμούς, με διασταυρώσεις, με τεχνολογία αιχμής, ακρίβεια 5 εκατοστών και αναμετάδοση κάθε δευτερόλεπτο».

Μιλώντας για τις καινοτομίες στον σιδηρόδρομο, επισημαίνει:

«Κάθε φορά που θα παραβιάζεται ένας κανόνας (…) χτυπάει καμπανάκι. Το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ θα έχει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ώστε να ακινητοποιούνται αμαξοστοιχίες και να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση τρένου».

Και αποκαλύπτει:

«Το ETCS δεν έχει λειτουργήσει ούτε μία μέρα στην Ελλάδα. Θα λειτουργήσει στο 100% του Αθήνα – Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι του 2026».

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών, γνωστό με το ακρωνύμιο ETCS εκ του European Train Control System αποτελεί το σύστημα Σηματοδότησης και Αυτοματοποιημένης Επιτήρησης και Προστασίας Αμαξοστοιχιών (ATP) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

 

Το ETCS σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τα περισσότερα από 40 ασύμβατα μεταξύ τους συστήματα που χρησιμοποιούνται στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως διαλειτουργικότητα, υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, ταχύτητα και αυξημένη χωρητικότητα.

Το ETCS αποτελείται από 2 κύρια μέρη:

παρατρόχιος εξοπλισμός (στις ράγες),

εποχούμενος ή επιτρόχιος εξοπλισμός (στο τρένο).

Το ETCS μεταδίδει όλες τις πληροφορίες του παρατρόχιου συστήματος στην καμπίνα του οδηγού, καταργώντας την ανάγκη για παρατρόχιους σηματοδότες από το επίπεδο 2. Αυτό είναι το θεμέλιο για την Αυτοματοποιημένη Λειτουργία Τρένου (ATO). Ο παρατρόχιος εξοπλισμός στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών με την αμαξοστοιχία για την ασφαλή επίβλεψη της κυκλοφορίας των τρένων. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ τροχιάς και αμαξοστοιχιών μπορεί να είναι είτε συνεχείς είτε διακοπτόμενες ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής ERTMS /ETCS και τη φύση των ίδιων των πληροφοριών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα καθίσματα, καθώς, όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, τα υλικά των καθισμάτων είναι πιο εύφλεκτα από ότι θα έπρεπε.

 

Ο ίδιος μίλησε για τις κάμερες σε συρμούς και σήραγγες, τα καινούργια τρένα που θα λάβει η χώρα, καταλήγοντας:

«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη».

