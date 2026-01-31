Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για Ίμια: Σήμερα τιμούμε τις ήρωες

«Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας» αναφέρει στη δήλωσή του ο ΠτΔ
Ίμια
Ίμια (EUROKINISSI)

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων» τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ελληνοτουρκική κρίση και την πτώση του ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός.

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας», αναφέρει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου», καταλήγει.

Πολιτική
