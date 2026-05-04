Μήνας «φωτιά» ο Μάιος για τη ΝΔ: Το συνέδριο, οι γκρίνιες και τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ορόσημο αποτελεί ο Μάιος για τη ΝΔ, καθώς με το 16ο Συνέδριο του κόμματος στις 15 έως 17 του μήνα, και αφού θα έχει προηγηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη (7 Μαΐου), η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, η Πειραιώς επιδιώκει την έξοδο από την εσωστρέφεια και την αύξηση της συσπείρωσης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, από μερίδα βουλευτών της ΝΔ, όπως επίσης και στην αμφισβήτηση της επιλογής του στη σύνθεση της κυβέρνησης να συνυπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες.

Δύο φορές μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ξεκαθάρισε ότι… η πολιτική δεν γίνεται να ασκείται «στα κουτουρού», αλλά χρειάζεται πλάνο και σχέδιο (προσυνέδριο, Ναύπλιο), και ότι είναι άλλο η εκτελεστική και άλλο η νομοθετική εξουσία (Υπουργικό Συμβούλιο). Με άλλα λόγια, ξεκαθάρισε ότι είναι άλλη η δουλειά του υπουργού και άλλη του βουλευτή.

Αναζητείται… «χρυσή» ισορροπία

Και παρ’ ότι ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι κάποια παράπονα βουλευτών είναι δικαιολογημένα, αναζητείται η «χρυσή» ισορροπία, ώστε να μην «αδειάσει» και τους «ανησυχούντες» βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν διαμηνύσει ότι θα κάνουν αισθητή τη διαφωνία τους, καταρχάς στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Έχοντας την αγωνία του σταυρού, στη στροφή προς τις «κάλπες» ανεβάζουν τους τόνους… Επισημαίνουν στρεβλώσεις στο κυβερνητικό έργο αλλά και σε επιλογές, όπως πρόσφατα η οριζόντια άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό Άκη Σκέρτσο, πρόσωπο – «κλειδί» του επιτελικού κράτους αλλά και άλλους συναδέλφους του.

Με «όπλο» τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το Μέγαρο Μαξίμου από την πλευρά του, θέλοντας να αναδείξει τον ρόλο και των βουλευτών παραπέμπει στην «κορωνίδα» των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Έχει ζητήσει τις προτάσεις τους και εντός του Μαΐου θα υποβληθεί η τελική «γαλάζια» πρόταση που θα πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον 50 βουλευτές της ΝΔ.

Το θέμα θα συζητηθεί στην κομματική συνεδρίαση της Πέμπτης, με το κυβερνητικό επιτελείο να εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή των μελών της ΚΟ – ανταποκρίθηκαν πάνω από 50 – στη διαμόρφωση της.

Ωστόσο, η συζήτηση που ξεκινά δεν αναμένεται να είναι ανέφελη, καθώς υπάρχουν και θέματα για τα οποία υπάρχουν ενστάσεις, όπως το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Ο Μάιος εκτιμάται από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι ορόσημο για τη… φυγή προς τα μπρος του κυβερνώντος κόμματος και προσδοκούν και σε αλλαγή της δημοσκοπικής εικόνας για τη ΝΔ.

Ανοδικές τάσεις της ΝΔ

Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της Marc για το «Πρώτο Θέμα», στην πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης. Καταγράφεται στο 28,7%, με διαφορά 17.6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 11,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ. αποτυπώνεται στο 32,2%, υπερέχοντας 18.7 μονάδες του ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει ποσοστό 13,5%, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το «εισιτήριο» για τη Βουλή καταγράφεται να παίρνουν 7 κόμματα. Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας (με 9.5%), η Ελληνική Λύση (με 9,2%), το ΚΚΕ (με 8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (με 6,8%) και η Φωνή Λογικής (με 3,4%).

Ο παράγοντας Τσίπρας και Καρυστιανού

Δεδομένου όμως ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το εύρημα που δείχνει αλλαγή των ισορροπιών με την είσοδο των υπό διαμόρφωση κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Αν και δεν αποτυπώνονται ακόμη μετρημένα ποσοστά, η δημοσκοπική εικόνα δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καταγραφεί ακόμη και στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται να διεκδικεί την Τρίτη θέση.

Μία τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα πιέσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μικρότερα κόμματα, αλλάζοντας τον πολιτικό χάρτη.