Κωνσταντίνος Τασούλας για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»

Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία για την εξασφάλιση των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή κατά την περίοδο της Κατοχής εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε «πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων» την απόφαση του υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην αγορά των φωτογραφιών, που πιθανώς να απεικονίζουν τους 200 εκετελεσθέντες της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του ‘44, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Όπως τόνισε, η απόκτηση του υλικού αυτού που αφορά τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής θα αποτελέσει «καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».