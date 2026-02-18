Κωνσταντοπούλου: «Μια είναι η Καπετάνισσα, και μια η Πλεύση Ελευθερίας»

«Μια είναι η Καπετάνισσα, και μια η Πλεύση Ελευθερίας». Αυτό ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας, διευκρινίζοντας μεν ότι «το λέω αστειευόμενη», εάν και λίγους έπεισε ότι δεν κυριολεκτούσε, όπως σχολίαζαν μετά βουλευτές στο περιστύλιο της Βουλής.

Παίρνοντας “πάσα” από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος αγορεύοντας είπε ότι «ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας δεν μπορούν να κυβερνήσουν τα καράβια τους και δεν κάνουν όχι για καπετάνιοι αλλά ούτε για μούτσοι», η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαδεχόμενη τον κ. Βελόπουλο ξεκίνησε την ομιλία της χρησιμοποιώντας ναυτική ορολογία.

«Επειδή», είπε, «πολλοί έχουν ζηλέψει τα καράβια της Πλεύσης, τους πλόες, και τα πληρώματα. Ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα. Αστειεύομαι βέβαια, αλλά και την ίδια ώρα προβληματίζομαι που κάποιοι με τόση πραγματικά έλλειψη φαντασίας προσπαθούν να απομιμηθούν την πορεία, αυτή τη δύσκολη πλεύση, της Πλεύσης που σε λίγο συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής».