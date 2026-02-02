Κόντρα κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου: «Ρεσιτάλ λαθροχειρίας», «πάει πολύ να μιλάτε για διαστρέβλωση»

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου η οποία, σε συζήτηση για τη στεγαστική κρίση και το υψηλό κόστος των ενοικίων ανέφερε ότι «το τζάμπα πέθανε». Το θέμα πήρε διαστάσεις μετά τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης να παρεμβαίνει τη Δευτέρα (02.02.2026), επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των δηλώσεων.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες, αλλά στα κόμματα», και ότι δεν αφορούσε «έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μήνυμα που επιδίωκε να εκπέμψει η βουλευτής της ΝΔ ήταν πως «η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί Αλέξη Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν», και ότι η δήλωση της βουλευτού αφορούσε την αντιπολίτευση, όχι την κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Επαίνεσε την αλαζονεία»

Ακολούθησε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, με την οποία ασκείται δριμεία κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την επιλογή του να υπερασπιστεί τη βουλευτή. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η δήλωση «το τζάμπα πέθανε» έγινε όταν τέθηκε το παράδειγμα χαμηλόμισθου εκπαιδευτικού που δαπανά υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη, προσθέτοντας πως το ελάχιστο αναμενόμενο θα ήταν «ξεκάθαρη αποδοκιμασία» των «ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών» για το πόσα χρήματα θα του μείνουν «να πάρει ζακετούλα».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι «επαίνεσε την αλαζονεία» της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι σε πολίτες που βιώνουν την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ υπενθυμίζει πως –όπως αναφέρει– είχε προηγηθεί αντίστοιχη στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου απέναντι σε δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η επίμαχη φράση δεν αφορούσε τους πολίτες αλλά «τα κόμματα» συνιστά αλλοίωση του προφανούς περιεχομένου της, καταλήγοντας ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Για «ρεσιτάλ λαθροχειρίας» από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές

Απαντώντας στη Χαριλάου Τρικούπη, κυβερνητικές πηγές ανέβασαν τους τόνους, αποδίδοντας στο ΠΑΣΟΚ «παραχάραξη» της πραγματικότητας. «Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσαν πως είτε «θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου», είτε «θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδα Αλήθειας»

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε με νέα ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το επίδικο δεν είναι οι ερμηνείες, αλλά η απουσία αποδοκιμασίας για την «απρεπή» –όπως τη χαρακτηρίζει– τοποθέτηση που αφορά χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς. «Όταν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση “το τζάμπα πέθανε”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Μαρινάκη ότι έχει «πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων», παραθέτοντας ως παραδείγματα παλαιότερες υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, επικαλείται δηλώσεις του για τη Βιολάντα πριν –όπως σημειώνει– υπάρξει πόρισμα των αρμόδιων αρχών, αλλά και την υπόθεση των δηλώσεων του Μακάριος Λαζαρίδης, που προκάλεσαν αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών. Παράλληλα, σε προσωπικό τόνο, καταλήγει ότι «πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδα Αλήθειας».