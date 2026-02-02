Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αντιδράσεις μετά το εξοργιστικό παραλήρημα για τις τιμές των ενοικίων – «Το τζάμπα πέθανε»

Ο δημοσιογράφος, Τάκης Χατζής έφτασε στο σημείο να κάνει τον σταυρό του με αυτά που άκουσε - Πώς αντέδρασε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Χριστίνα Αλεξοπούλου
H Χριστίνα Αλεξοπούλου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τον ελληνικό λαό, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την ακρίβεια και τις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα νησιά μας.

Το άνευ προηγούμενου παραλήρημα, έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega, όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής έριξε στο τραπέζι το ζήτημα που έχει προκληθεί (και) από τα AirBnb, με αποτέλεσμα η ενοικίαση ενός σπιτιού ή η αγορά του να είναι άπιαστο όνειρο για έναν εργαζόμενο που παίρνει τον βασικό μισθό. Ο Τάκης Χατζής έφερε ως παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας, που παίρνουν 800 ευρώ μισθό ενώ το ενοίκιό τους είναι 400 ευρώ. «Δίνουμε πίσω 2 μισθούς», ανέφερε η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας πως 800 ευρώ επίδομα τον χρόνο δεν λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που αναγκάζεται να δίνει πάνω από το μισό του μισθού του σε ενοίκιο, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να πετά «το τζάμπα πέθανε».

Το πλατό πάγωσε και ο Τάκης Χατζής έκανε τον σταυρό του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτά που ακούει.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», ανέφερε συγκεκριμένα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει 5 ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», συνέχισε.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση κατηγορώντας την βουλευτή  για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα “βγει” αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: “Το τσάμπα πέθανε”. Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων. Όσο για το “το τσάμπα πέθανε”, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε συγκεκριμένα η ανάρτηση.

Η Νέα Αριστερά με την σειρά της χαρακτήρισε την βουλευτή επικίνδυνη.

«”Το τζάμπα πέθανε”. Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη “πέθανε”, δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

-Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

-Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας», ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
92
90
53
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Μπελάδες» στο ΠΑΣΟΚ φέρνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και η επάνοδος της Κασιμάτη
Την ίδια ώρα, «πονοκέφαλο» προκαλεί το αποτέλεσμα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει (πριν ακόμα συγκροτηθεί) δυνητική ψήφο 10% στο ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Αντίστροφη μέτρηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αλλαγές για υπουργούς, ΑΕΙ, Δημόσιο και το «στοίχημα» της συναίνεσης
«Στοίχημα» αποτελεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση, με το κυβερνών κόμμα να «ποντάρει» ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής 31
Μαρία Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: «Πυρά» στην κυβέρνηση για ιστορική «τεμενάδα» στην Άγκυρα και «Πρέσπες του Αιγαίου»
Η Τουρκία κλιμακώνει τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις της στο Αιγαίο ενώ η ελληνική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη για διαπραγματεύσεις, αναφέρει
Δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. (OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI) 92
Η κυβέρνηση βάζει μπρος την συνταγματική αναθεώρηση: Ανακοινώσεις τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους - Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες
Κυριάκος Μητσοτάκης
90
Θεόδωρος Λιβάνιος: Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι είπε για την άρση μονιμότητας και τις κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο
«Το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι τόσο η άρση της μονιμότητας αυτή καθαυτή, όσο η καθιέρωση ενός ουσιαστικού και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Δημόσιοι υπάλληλοι
16
Newsit logo
Newsit logo