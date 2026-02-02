Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αντιδράσεις μετά το εξοργιστικό παραλήρημα για τις τιμές των ενοικίων – «Το τζάμπα πέθανε»

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τον ελληνικό λαό, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την ακρίβεια και τις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα νησιά μας.

Το άνευ προηγούμενου παραλήρημα, έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega, όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής έριξε στο τραπέζι το ζήτημα που έχει προκληθεί (και) από τα AirBnb, με αποτέλεσμα η ενοικίαση ενός σπιτιού ή η αγορά του να είναι άπιαστο όνειρο για έναν εργαζόμενο που παίρνει τον βασικό μισθό. Ο Τάκης Χατζής έφερε ως παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας, που παίρνουν 800 ευρώ μισθό ενώ το ενοίκιό τους είναι 400 ευρώ. «Δίνουμε πίσω 2 μισθούς», ανέφερε η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας πως 800 ευρώ επίδομα τον χρόνο δεν λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που αναγκάζεται να δίνει πάνω από το μισό του μισθού του σε ενοίκιο, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να πετά «το τζάμπα πέθανε».

Το πλατό πάγωσε και ο Τάκης Χατζής έκανε τον σταυρό του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτά που ακούει.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», ανέφερε συγκεκριμένα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει 5 ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», συνέχισε.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση κατηγορώντας την βουλευτή για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα “βγει” αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: “Το τσάμπα πέθανε”. Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων. Όσο για το “το τσάμπα πέθανε”, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε συγκεκριμένα η ανάρτηση.

Η Νέα Αριστερά με την σειρά της χαρακτήρισε την βουλευτή επικίνδυνη.

«”Το τζάμπα πέθανε”. Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη “πέθανε”, δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

-Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

-Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας», ανέφερε.