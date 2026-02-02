Μαρινάκης για το «τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στα κόμματα

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού της Νέα Δημοκρατία Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία, σε συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, ανέφερε ότι «το τζάμπα πέθανε». Το θέμα πήρε διαστάσεις μετά τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης να παρεμβαίνει τη Δευτέρα (02.02.2026), επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των δηλώσεων.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στα κόμματα», διευκρινίζοντας ότι δεν αφορούσε «έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια». Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μήνυμα που επιδίωκε να εκπέμψει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν πως «η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί Αλέξης Τσίπρας έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν», και ότι η αιχμή αφορούσε την αντιπολίτευση, όχι την κοινωνία.

ΠΑΣΟΚ: Ο Παύλος Μαρινάκης «επαίνεσε την αλαζονεία»

Ακολούθησε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, με την οποία ασκείται δριμεία κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την επιλογή του να υπερασπιστεί τη βουλευτή. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η δήλωση «το τζάμπα πέθανε» έγινε όταν τέθηκε το παράδειγμα χαμηλόμισθου εκπαιδευτικού που δαπανά υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη, προσθέτοντας πως το ελάχιστο αναμενόμενο θα ήταν «ξεκάθαρη αποδοκιμασία» των «ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών» για το πόσα χρήματα θα του μείνουν «να πάρει ζακετούλα».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι «επαίνεσε την αλαζονεία» της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι σε πολίτες που βιώνουν την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ υπενθυμίζει πως –όπως αναφέρει– είχε προηγηθεί αντίστοιχη στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου απέναντι σε δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η επίμαχη φράση δεν αφορούσε τους πολίτες αλλά «τα κόμματα» συνιστά αλλοίωση του προφανούς περιεχομένου της, καταλήγοντας ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας

Απαντώντας στη Χαριλάου Τρικούπη, κυβερνητικές πηγές ανέβασαν τους τόνους, αποδίδοντας στο ΠΑΣΟΚ «παραχάραξη» της πραγματικότητας. «Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσαν πως είτε «θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου», είτε «θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».