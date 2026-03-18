Πολιτική

Κόντρα Μπακογιάννη με Δούκα: Χώρος πρασίνου δεν αγοράστηκε από το Δήμο Αθηναίων και θα γίνει τσιμέντο

Η κόντρα αφορά έναν ιδιόκτητο χώρο στα Άνω Πατήσια
Μπακογιάννης και Δούκας
Ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Χάρης Δούκας / φωτογραφία αρχείου / (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ένας ιδιόκτητος χώρος στα Άνω Πατήσια, έγινε σήμερα η αφορμή για αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Μπακογιάννη και τον Χάρη Δούκα.

Αρχικά, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» ανέβασε βιντεάκι στο facebook, όπου επισκέπτεται μαζί με κατοίκους ένα οικόπεδο στα Άνω Πατήσια και αναφέρει πως το 2023 είχε παρθεί η απόφαση να προχωρήσει ο δήμος σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, ώστε να αγοραστεί και να γίνει πάρκο. Και προσθέτει πως η τωρινή δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, το εγκατέλειψε, ενώ στην ανάρτηση έγραψε:

«Στα Άνω Πατήσια ένας χώρος πρασίνου γίνεται… ακόμη μια πολυκατοικία. Εμείς είχαμε αποφασίσει να τον εξαγοράσει ο Δήμος για να γίνει πάρκο. Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει. Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλο τσιμέντο. Χρειάζεται πράσινο».

Λίγη ώρα μετά, ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση, με την οποία κατηγορεί τον πρώην δήμαρχο για υποκρισία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων. Για δύο χρόνια τους διαβεβαίωνε ότι “όλα πάνε καλά”, ενώ στην πράξη δεν έκανε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Άφησε συνειδητά τον χώρο να χαθεί. Σήμερα συνεχίζει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Εμφανίζεται να καταγγέλλει μια εξέλιξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ζητάει μάλιστα και τα ρέστα. Η ιστορία όμως έχει ήδη γραφτεί. Όποιον ελεύθερο χώρο διαχειρίστηκε, τον άφησε να γίνει τσιμέντο».

 

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η πόλη πράγματι χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται όμως και λιγότερη υποκρισία».

