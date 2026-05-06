Κώστας Καραμανλής: «Αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης και πελατειακή η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων»

Αιχμές για τους χειρισμούς στα αγροτικά ζητήματα και για τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, την Τετάρτη (6/6/26).

Μιλώντας σε επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού τομέα ενώ για τα προβλήματα, αναφέρθηκε σε μια «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καραμανλής είπε ότι στα μεγάλα προβλήματα της χώρας «ήρθαν να κουμπώσουν:



– Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.

– Η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος.

– Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. από φυσικές καταστροφές, ασθένειες και ζωονόσους.

– Καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

– Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

– Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και, συνεπώς, μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.



Όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας.

Σήμερα όλοι τα αναγνωρίζουμε και τα αξιολογούμε ως μείζονες προκλήσεις. Το ερώτημα είναι τί θα κάνουμε πριν είναι αργά, για να τα αντιμετωπίσουμε».



«Τώρα λοιπόν, πριν χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.



Με έμφαση στη δημιουργία ενός πιο φιλικού, βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να παράξουν με όρους ανταγωνιστικότητας οι νέες και οι νέοι της περιφέρειας. Με επένδυση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τη διαρκή επιστημονική στήριξη των νέων αγροτών. Με την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία των σχολαζουσών εκτάσεων, περίπου 6 εκτ. στρέμματα. Με χαμηλότοκα δάνεια προς νέους αγρότες, χωρίς αυστηρές εγγυήσεις» τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.



Και κατέληξε:



«Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι μια ακόμη πιο δημιουργική και παραγωγική συνέχεια στο έργο σας».