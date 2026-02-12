Πολιτική

Κώστας Καραμανλής για Αναστάση Παπαληγούρα: «Ένας ευθύς και έντιμος άνθρωπος»

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον αποχαιρέτισε «με συγκίνηση», αναφερόμενος στη κοινή τους πορεία από τη Μεταπολίτευση
Κώστας Καραμανλής
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Με μία λιτή αλλά φορτισμένη δήλωση αποχαιρέτισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής τον Αναστάση Παπαληγούρα, εκφράζοντας τη «συγκίνησή» του για την απώλειά του και κάνοντας λόγο για «έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο» και «έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος».

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στη μακρά κοινή τους διαδρομή, σημειώνοντας ότι συμπορεύτηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν το 1976 ο Αναστάσης Παπαληγούρας ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ. Υπενθύμισε, επίσης, τη διαυγή –όπως τη χαρακτήρισε– πορεία του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που υπηρέτησε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι θα μνημονεύεται ως ο υπουργός που θέσπισε «ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία». Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

