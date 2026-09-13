Κώστας Τσουκαλάς για Παύλο Μαρινάκη: Σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους και της τοξικότητας

Με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη Τύπου του Νίκος Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα».

Και τόνισε επίσης ότι «εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις τον νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας.

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Κάνει πως δεν γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επί των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.

Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.

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Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας. Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει» κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας τον για υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει το κόστος τους.