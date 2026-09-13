Παύλος Μαρινάκης για Νίκο Ανδρουλάκη: «Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων, γύρισε πίσω στο “λεφτά υπάρχουν”»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής (13.09.2026), κατηγορώντας τον για υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να εξηγεί ποιος θα πληρώσει το κόστος τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δωσ’ τα όλα”», τονίζοντας ότι από τότε μέχρι σήμερα «έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά».

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων και γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων, κάνοντας λόγο για μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Το μόνο που “ξέχασε” να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε πως «η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συζήτηση για τις ομοιότητες μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και εκείνων του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του “προγράμματός” τους».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον και κατέληξε: «Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής».