Αλεξάνδρα Σδούκου κατά Αλέξη Τσίπρα για Μαδούρο: Τι συμφωνήθηκε το 2012 και τι συνέβη με τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις μυστικές επαφές με την κυβέρνηση του ΝΙκολά Μαδούρο, έριξε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κάλεσε να δώσει απαντήσεις για τη συνάντησή του με δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2012, καθώς και για τις προσγειώσεις κυβερνητικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2019.

«Ο κ. Τσίπρας ζητά συνεχώς διαφάνεια από τους άλλους. Πολύ σωστά. Ακριβώς το ίδιο όμως οφείλει να τηρεί και ο ίδιος», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» (13.09.2026), το οποίο επανέφερε την υπόθεση της συνάντησης του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο, παραμονές των εθνικών εκλογών του 2012.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έθεσε το ερώτημα ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κ. Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία.

Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί γιατί η συνάντηση δεν ανακοινώθηκε ποτέ, τι συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών και εάν υπήρξε δέσμευση για παροχή βοήθειας και, εφόσον υπήρξε, τι είδους ήταν αυτή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έθεσε επίσης ερωτήματα για τις αναφορές του δημοσιεύματος, σύμφωνα με τις οποίες την περίοδο 2018-2019 κυβερνητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας προσγειώθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της προεδρίας του, έλαβαν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο, όπως ανέφερε, φέρεται να χρηματοδοτούσε και άλλα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη.