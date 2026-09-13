Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Αλεξάνδρα Σδούκου κατά Αλέξη Τσίπρα για Μαδούρο: Τι συμφωνήθηκε το 2012 και τι συνέβη με τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έθεσε το ερώτημα ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κ. Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία
Η Αλεξάνδρα Σδούκου
Η Αλεξάνδρα Σδούκου / (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις μυστικές επαφές με την κυβέρνηση του ΝΙκολά Μαδούρο, έριξε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κάλεσε να δώσει απαντήσεις για τη συνάντησή του με δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2012, καθώς και για τις προσγειώσεις κυβερνητικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2019.

«Ο κ. Τσίπρας ζητά συνεχώς διαφάνεια από τους άλλους. Πολύ σωστά. Ακριβώς το ίδιο όμως οφείλει να τηρεί και ο ίδιος», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» (13.09.2026), το οποίο επανέφερε την υπόθεση της συνάντησης του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο, παραμονές των εθνικών εκλογών του 2012.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έθεσε το ερώτημα ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κ. Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία.

Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί γιατί η συνάντηση δεν ανακοινώθηκε ποτέ, τι συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών και εάν υπήρξε δέσμευση για παροχή βοήθειας και, εφόσον υπήρξε, τι είδους ήταν αυτή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έθεσε επίσης ερωτήματα για τις αναφορές του δημοσιεύματος, σύμφωνα με τις οποίες την περίοδο 2018-2019 κυβερνητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας προσγειώθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της προεδρίας του, έλαβαν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο, όπως ανέφερε, φέρεται να χρηματοδοτούσε και άλλα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
154
148
125
112
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή θα επισκευάσει δύο κατοικίες στο Καστελλόριζο για εκπαιδευτικούς, αγροτικούς γιατρούς και νοσηλευτές
«Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου
Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές» - Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε για το Καστελόριζο
Μόνιμο ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ένστολους που υπηρετούν στο Καστελόριζο αλλά και κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
178
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το κεντρικό λογισμικό της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα είναι ελληνικό – Μεμψίμοιρες οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ
«Θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να γίνει το νησί πιο ανθεκτικό, πιο λειτουργικό και πιο ζωντανό όλο τον χρόνο» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο 28
Newsit logo
Newsit logo