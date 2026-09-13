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Πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή θα επισκευάσει δύο κατοικίες στο Καστελλόριζο για εκπαιδευτικούς, αγροτικούς γιατρούς και νοσηλευτές

«Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου
Ο Νικήτας Κακλαμάνης
Ο Νικήτας Κακλαμάνης / EUROKINISSI
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«Ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», έστειλε από το ακριτικό Καστελλόριζο, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έδωσε το «παρών» μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης της Μεγίστης την Κυριακή (13.09.2026).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο Καστελλόριζο, ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέστη στην τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο της πόλης και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη στον οποίο κι’ ανακοίνωσε μία πρωτοβουλία με άμεσο κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ανέφερε, ότι η Βουλή πρόκειται να αναλάβει την ανακατασκευή και επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Η σχετική πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τα δύο ακίνητα να διατεθούν αποκλειστικά για τη δωρεάν και αξιοπρεπή στέγαση των αγροτικών γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των δασκάλων- καθηγητών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο ακριτικό νησί.

«Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά. Με την παρέμβαση αυτή, η Βουλή δίνει έμπρακτη λύση σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύντομα, οι λειτουργοί της υγείας και της εκπαίδευσης θα διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ώστε να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Μεγίστης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

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