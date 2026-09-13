Κωνσταντίνος Τασούλας για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου και της Ιεράπετρας: Να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα, Κυριακή (13.09.2026) στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου, οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Σε δηλώσεις του μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, ο Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε πως «σήμερα βρισκόμαστε εδώ κι εγώ προσωπικά εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, για να τιμήσουμε τη μνήμη του φρικτού και άδικου Ολοκαυτώματος της Βιάννου, της τότε Επαρχίας Βιάννου του Ηρακλείου αλλά και της Δυτικής Ιεράπετρας, από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943, όταν 461 άμαχοι, 1.000 σπίτια και 20 χωριά υπέστησαν τη μανία των κατακτητών».

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Όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι «έχουμε τόσα χρόνια μετά ένα βαρύ και αμετάθετο χρέος απέναντι σε εκείνη τη φρικαλεότητα. Έχουμε χρέος στήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας, για την οποία τελικά έχασαν τη ζωή τους εκείνοι οι συνάνθρωποί μας. Και έχουμε χρέος στήριξης της μνήμης, να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες -είτε απροσχημάτιστα είτε συγκεκαλυμμένα- να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στις αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές. «Έχουμε παράλληλα χρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων και γι’ αυτό και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλεότητες από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο , παραμένουν απαράγραπτες όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απερίγραπτες, αλλά και νομικά. Είναι ενεργές και διεκδικήσιμες».

(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

Παρών στην εκδήλωση είναι και ο Αρκάντιους Μούλαρτσικ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για τις Γερμανικές Επανορθώσεις.