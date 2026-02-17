Συμβαίνει τώρα:
Κωστής Χατζηδάκης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κανείς δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι

«Υπάρχουν παντού γραφικοί που επιτρέπουν στον εαυτό τους ακρότητες» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ο Κωστής Χατζηδάκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Για τη συνεχιζόμενη κόντρα και τις αλληλομηνύσεις μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (17.2.26).

«Το τελευταίο διάστημα που είμαι στη Βουλή όποτε πάω να μιλήσω, από την αρχή της τοποθέτησής μου μέχρι το τέλος, σε πολύ τακτικά διαστήματα η κ. Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς σχολιάζοντας, ούτε ακούω τι λέει, συνεχίζω να μιλάω, διότι δεν είμαι γι’ αυτό το σπορ της κ. Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν παντού κάποιοι γραφικοί οι οποίοι επιτρέπουν στον εαυτό τους ακρότητες», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Νομίζω υποχρέωσή μας είναι, επειδή η πολιτική έχει και έναν ρόλο παιδευτικό, να μένουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, όταν κάποιος επιτίθεται και διακόπτει συνεχώς και αδιαλείπτως και χρησιμοποιεί οξύτατες και προσβλητικές εκφράσεις, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να απαιτείς από τον απέναντι να αυτοσυγκρατείται και να δίνει τόπο στην αρχή. Όταν σε λέει με τον τρόπο που χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη, τι να πεις, “ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο”;», υπογράμμισε.

 

«Υποχρέωση δική μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση, υποχρέωση του κάθε προεδρεύοντος στη Βουλή είναι να εφαρμόζει τον κανονισμό αλλά νομίζω και υποχρέωση όλων αυτών που μετέρχονται τέτοιου είδους πρακτικές είναι κάποια στιγμή να κάνουν ένα διάλειμμα και να δουν εάν όλο αυτό πάει κάπου. Διότι και αυτή η πολιτική του εντυπωσιαμού σε πάει μερικούς μήνες, μερικά χρόνια, αλλά κανένας δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι», τόνισε.

Πολιτική
