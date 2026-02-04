Κωστής Χατζηδάκης: Η παρουσίαση του νομοσχεδίου κατά της γραφειοκρατίας, οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
To νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας, το οποίο παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, φέρει τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και βασίζεται τόσο σε προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από τα ερωτηματολόγια του 2025.
Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει απτά δείγματα γραφής στη μάχη κατά του λεγόμενου «βαθέος κράτους», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κωστής Χατζηδάκης. Ειδική μνεία έκανε στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου –όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης– «έχουμε φτάσει σε χρόνους απονομής συντάξεων αντίστοιχους με αυτούς της Γερμανίας», καθώς και στη λειτουργία του αριθμού 1566, στην εφαρμογή της αξιολόγησης στο Δημόσιο και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες θα φέρουν αλλαγές με βάση κοινή λογική, αντιμετωπίζοντας διαδικασίες που έως σήμερα δημιουργούν καθημερινή «τρέλα» στους πολίτες. Στα επόμενα βήματα προβλέπεται η προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας εργασίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.
- Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση
- Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών
- Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του
- Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας
- Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία
- Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις
- Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων
- Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών
- Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών
- Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες
- Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one – stop shop
- Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής
- Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου
- Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου