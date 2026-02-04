Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης: Η παρουσίαση του νομοσχεδίου κατά της γραφειοκρατίας, οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Έχουμε ήδη απτά δείγματα γραφής στη μάχη με το βαθύ κράτος σημείωσε αρχικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας ειδική αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ όσον αφορά τον χρόνο απονομής συντάξεων
Ανανεώθηκε πριν 46 λεπτά
Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

To νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας, το οποίο παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, φέρει τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και βασίζεται τόσο σε προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από τα ερωτηματολόγια του 2025.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει απτά δείγματα γραφής στη μάχη κατά του λεγόμενου «βαθέος κράτους», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κωστής Χατζηδάκης. Ειδική μνεία έκανε στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου –όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης– «έχουμε φτάσει σε χρόνους απονομής συντάξεων αντίστοιχους με αυτούς της Γερμανίας», καθώς και στη λειτουργία του αριθμού 1566, στην εφαρμογή της αξιολόγησης στο Δημόσιο και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες θα φέρουν αλλαγές με βάση κοινή λογική, αντιμετωπίζοντας διαδικασίες που έως σήμερα δημιουργούν καθημερινή «τρέλα» στους πολίτες. Στα επόμενα βήματα προβλέπεται η προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας εργασίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

xatzidakis paremvaseis gia grafeiokratia

  1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση
  2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών
  3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του
  4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας
  5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία
  6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις
  7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων
  8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών
  9. Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών
  10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες
  11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one – stop shop
  12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής
  13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου
  14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου
     
     

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
117
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εύχεται ταχεία ανάρρωση σε τραυματισμένους και διασωθέντες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη
Διασώστες του ΕΚΑΒ στο Λιμάνι της Χίου το βράδυ της Τρίτης
Οι 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας: Με μοντέλο ΕΦΚΑ οι συναλλαγές με το Δημόσιο – Τι αλλάζει με εγκυκλίους, συμβολαιογράφους, πιστοποιητικά
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας που βασίζεται σε προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και σε απαντήσεις χιλιάδων πολιτών στα ερωτηματολόγια του 2025
Κωστής Χατζηδάκης
Λατινοπούλου για μεταναστευτικό: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές, η χώρα δεν είναι σταθμός Λαρίσης
Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξες ότι τα φαινόμενα εγκληματικότητας, η αύξηση των γκέτο και η ενίσχυση του Ισλάμ στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ήπια μέτρα
Αφροδίτη Λατινοπούλου
9
Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις startups, η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Έχουμε όλα τα στοιχεία να πετύχουμε στο οικοσύστημα των startups. Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα σας» είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση με εκπροσώπους εταιρειών AI-startups
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
7
Newsit logo
Newsit logo