Ξεκίνησε η δίκη για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου στη Βουλή: Τα «γαλλικά» μεταξύ Βελόπουλου και Φλώρου – «Είναι τραμπούκος ναζιστής», είπε για τον κατηγορούμενο

Το… μισό κοινοβουλευτικό σώμα παρέλασε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, Κωνσταντίνο Φλώρο, έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, τον Απρίλιο 2024.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής κατηγορείται για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε το θύμα του πρωτοφανούς περιστατικού. Ο Βασίλης Γραμμένος στην κατάθεσή του, μίλησε για την ύπαρξη προηγούμενης αντιδικίας μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του πατέρα του κατηγορούμενου, Ευστάθιου Φλώρου. Όπως είπε, ο Ευστάθιος Φλώρος είχε μηνύσει τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης και είχε αποχωρήσει από το κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το επίμαχο περιστατικό, ο Βασίλης Γραμμένος περιέγραψε ότι όσο ο Κωνσταντίνος Φλώρος βρισκόταν εντός της Ολομέλειας της Βουλής έκανε χειρονομίες εναντίον του και τον έβριζε. Όπως είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Κωνσταντίνος Φλώρος τον ακολούθησε έξω από την αίθουσα:

«Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της Ολομέλειας, όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει «θα σε γ@σω, κοντέ». Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου», περιέγραψε ο Βασίλης Γραμμένος.

Ο καβγάς με τον Κυριάκο Βελόπουλο

«Τραμπούκο ναζιστή» χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Φλώρο ο Κυριάκος Βελόπουλος που βρέθηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει υπέρ του βουλευτή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε κτηνώδη την συμπεριφορά του Κωνσταντίνου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη», κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αμέσως μετά επικράτησε ένταση στη δίκη, όταν ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «υπαρχηγό του Ηλία Κασιδιάρη».

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, απάντησε, αποκαλώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο «αστείο» και απειλώντας τον με μήνυση.

Ακολούθως, κατέθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού του ξυλοδαρμού. Πρώτος εξετάστηκε από το δικαστήριο, ο Γιώργος Γεωργαντάς, βουλευτής της ΝΔ και Β´ Αντιπρόεδρος της Βουλής. Όπως εξήγησε στο δικαστήριο ο κ. Γεωργαντάς, εκείνη την ημέρα, προήδρευε της ψηφοφορίας της Βουλής. «Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ. Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ. Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργαντάς.

Το βίαιο περιστατικό περιέγραψε ο αστυνομικός, στον οποίο πήγε να διαμαρτυρηθεί ο Βασίλης Γραμμένος: «Βγήκε ο κ. Φλώρος. Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ. Γραμμένο, «τι πρόβλημα έχεις;» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω». Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ. Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ. Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ. Φλώρος έλεγε «να μη βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα», ανέφερε ο αστυνομικός.

Υπέρ του κατηγορούμενου, κατέθεσε ο πρώην «Σπαρτιάτης» βουλευτής και νυν ανεξάρτητος, Διονύσης Βαλτογιάννης, λέγοντας ότι ο Βασίλης Γραμμένος αποκάλεσε «σκουπίδι» τον Κ. Φλώρο, ότι του έβρισε τη μητέρα και τον απειλούσε με «βραχιολάκια».

Για τα όσα είδε, κατέθεσε η «γαλάζια» βουλευτής, Κατερίνα Μονογυιού. «Τους είδα να τσακώνονται έντονα. Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ. Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ. Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ. Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω», είπε η κ. Μονογυιού.

Για… «οξύθυμο» παιδί έκανε λόγο η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, που όπως είπε συνέτρεξε ως γιατρός τον Βασίλη Γραμμένο. «Είναι παιδί οξύθυμο, έχει πει μ@…νη πρόεδρο κόμματος, τον δικό μας πρόεδρο, σαχλαμάρα. Ο κ. Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο», είπε η κ. Αθανασίου.

«Έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου», χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας.

Η δίκη διεκόπη για τις 30 Μαρτίου, οπότε θα απολογηθεί ο Κωνσταντίνος Φλώρος.