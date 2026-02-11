Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις – Αν όχι τώρα, πότε;

Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/2/26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντησή τους στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας.

Αμέσως μετά την εφ’ όλης της ύλης κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, ξεκινώντας στις δηλώσεις του: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και άψογη φιλοξενία. Η παρουσία μας σηματοδοτεί τη σημασία του γεγονός και επιβεβαιώνει την αξία που έχει ο διάλογος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον πρόεδρο Ερντογάν κάναμε αναλυτικό απολογισμό των διμερών σχέσεών μας τα τελευταία 2 χρόνια που κάναμε μια στρατηγική επιλογή. Να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: Τον δομημένο διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων προς όφελος των δύο λαών.

Ελλάδα και Τουρκία καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα. Κι όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, είμαστε πάντα προσηλωμένοι στο διάλογο που θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό… Η προσπάθεια έχει ήδη αποδώσει, αποτρέποντας εντάσεις που στο παρελθόν δοκίμασαν τη σχέση μας…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμφωνήσαμε σε νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη συνεργασία μας. Είναι επιτυχημένη η συνεργασία μας για το πρόγραμμα προσωρινής έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για Τούρκους επισκέπτες σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι φέρνουμε και τους λαούς μας πιο κοντά. Ζητήσαμε την ανανέωση του προγράμματος.

Έχουμε καλή συνεργασία στο ζήτημα του μεταναστευτικού και οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 60%.

Μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω όπως μας υπενθύμισε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου».

«Για το διμερές εμπόριο, έχουμε θέσει φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε τα 10 δις στο διμερές μας εμπόριο. Προοπτικές έχουν επίσης οι παράλληλες επενδύσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για βήματα προόδου που δεν ήταν δεδομένα. «Ναι μπορούμε να διατηρούμε ένα λειτουργικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας και να συμβάλουμε ταυτόχρονα από κοινού, στη σταθερότητα της περιοχής» είπε.

«Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο με βάση το διεθνές δίκαιο και ο δίκαιο της θάλασσας. Εύχομαι ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Για το Κυπριακό και μειονότητες

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό, που η ελληνική θέση παραμένει σαφής, οι πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας να επανακκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος που διακόπηκε το 2017, σε μια διαδικασία που πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το ίδιο καθαρή είναι η οπτική μας και για τις μειονότητες στα δύο κράτη. Το καθεστώς τους καθορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία.

Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας. Και στην Κωνσταντινούπολη η ελληνική μειονότητα παρά την μεγάλη της συρρίκνωση εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας».

Για Ουκρανία, Γάζα και Συρία

«Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και στην εκκίνηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη ρεαλιστική λύση για μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Εκφράζω την κατηγορηματική αντίθεση σε οποιοδήποτε σχέδιο που θα οδηγήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης. Θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους γείτονές μας και θέλουμε όπου μπορούμε να πετύχουμε μια συνεργασία που θα μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε την πολιτική σταθερότητα… Να συντονιστούμε και σε προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Θα είναι προς όφελος Ελλάδας και Τουρκίας, μία σταθερή Συρία, που θα επιτρέψει και στους πρόσφυγες, να επιστρέψουν επιτέλους στην πατρίδας τους.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δε μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία αλλά να την κάνουμε σύμμαχο για να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης και να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Αττατούρκ.

Θα χαρώ να σας υποδεθώ στην Ελλάδα για την επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.