Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είναι σημαντική στρατηγική επένδυση» τονίζει ο πρωθυπουργός για τον κάθετο διάδρομο

Τη εγάλη σημασία του κάθετου διαδρόμου επεσήμανε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μησοτάκης
Photo / Eurokinissi

Την στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε LNG για την ενεργειακή αυτονομία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων μέχρι και την Ουκρανία τόνισε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση και για τις δύο χώρες καθώς επιδιώκουμε να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

«Η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ήδη προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα. Χθες είχαμε μια πρώτη συμφωνία για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία που δείχνει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία είναι ταυτόχρονα οικονομική και γεωπολιτική. Στο μυαλό μου ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και στους αυτοκινητόδρομους, αφορά και στο εμπόριο καθώς επίσης τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Κι αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

