Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη

Τον αποτροπιασμό του εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, το Σάββατο (13.7.24).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες και εύχεται στον Ντόναλντ Τραμπ πλήρη και ταχεία ανάρρωση.

«Αποτροπιασμό για την επίθεση στον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρρωση», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter στα αγγλικά ο πρωθυπουργός.

«Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παρευρισκομένων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.