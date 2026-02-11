Κυριάκος Μητσοτάκης: Η άφιξη του πρωθυπουργού στο «Λευκό Παλάτι» και ο διάλογος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Εικόνες, βίντεο

Λίγο μετά τις 15.00 (ώρα Ελλάδος), το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026), έφθασε στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την άφιξη του Ελληνα πρωθυπουργού στο Λευκό Παλάτι αντάλλαξαν μια ευγενική χειραψία και είχαν ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες:

Γεια σας κ. Πρόεδρε

Γεια σας

Όλα καλά;

Πολύ καλά

Στη συνέχεια έγιναν οι συστάσεις των μελών των δύο αντιπροσωπειών και περί στις 15:30 ξεκίνησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι επαφές των Ελλήνων υπουργών με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Υπενθυμίζεται ότι τον πρωθυπουργό συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.