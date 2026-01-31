Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή

«Υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τα Ίμια και την τραγική απώλεια των τριών στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook σήμερα Σάββατο (31.1.26).

Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες στα Ίμια.

«Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 

Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.

Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.

Άλλωστε, η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της.

Πολιτική
