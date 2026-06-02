Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας – Οι προτάσεις της ΝΔ

Με σαφές μήνυμα θεσμικού εκσυγχρονισμού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα (02.06.2026) στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως «Οδικό Χάρτη» για την αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών και την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία δεν περιορίζεται σε επιμέρους αλλαγές, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει τομή στη δημόσια ζωή και στο πολιτικό σύστημα. «Συνεπής στις δεσμεύσεις της», όπως σημειώνει, η κυβερνητική παράταξη φέρνει στη Βουλή ένα πλαίσιο αλλαγών με ορίζοντα το 2030.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται παρεμβάσεις με έντονο θεσμικό αποτύπωμα: η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η νέα διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με συμμετοχή των ίδιων των δικαστών, η θωράκιση της χώρας έναντι κινδύνων πτώχευσης και η προστασία των πολιτών από αναδρομικούς φόρους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση, μια πρόταση που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, η κυβερνητική εισήγηση ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια και για επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας.»