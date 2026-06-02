Πέτη Πέρκα: Ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος κόμματος ενώ κοιτούσε να πάει σε άλλο, ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά

Η πρώην πρόεδρος της ΚΟ επέκρινε όσους επέλεξαν να φύγουν, λέγοντας ότι μια τέτοια στάση «δεν αρμόζει στην Αριστερά»
Οι Αλέξης Χαρίτσης, Πέτη Πέρκα και Αθηνά Λινού στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Με βαριές αιχμές, η Πέτη Πέρκα σχολίασε τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών της Νέας Αριστεράς προς το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), στρέφοντας τα βέλη της και κατά του Αλέξη Χαρίτση.

Η Πέτη Πέρκα, πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε «δύσκολη» αλλά αναμενόμενη τη σημερινή ημέρα, υποστηρίζοντας ότι η διάσταση απόψεων υπήρχε εδώ και μήνες. Για τον Αλέξη Χαρίτση είπε πως «ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο», ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι δεν την εκφράζει πολιτικά η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Μιλώντας την Τρίτη στον Status FM 107,7, η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί, καθώς, όπως είπε, η πλειοψηφία του κόμματος εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία την ύπαρξή του. Η ίδια περιέγραψε τις αποχωρήσεις ως εξέλιξη που δεν αιφνιδίασε, αλλά απλώς επισημοποίησε ένα ρήγμα που είχε ήδη ανοίξει.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. «Γι’ αυτό άλλαξε και η ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται», είπε, δίνοντας τον τόνο της εσωκομματικής ρήξης.

Η πρώην πρόεδρος της ΚΟ επέκρινε και τους βουλευτές που αποχώρησαν, λέγοντας ότι μια τέτοια στάση «δεν αρμόζει στην Αριστερά». Κατά την ίδια, ένα κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ως «κόμμα transit», ως ενδιάμεσος σταθμός δηλαδή για τη μετακίνηση στελεχών προς άλλο πολιτικό φορέα.

Παράλληλα, η Πέτη Πέρκα έβαλε στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «ένα κόμμα της Αριστεράς δεν μπορεί να έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά». Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα: «Κατηγορηματικά δεν με ενδιαφέρει. Κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανήκει στη σύγχρονη ανανεωτική Αριστερά».

Νέα Αριστερά: Οι επιστολές ανεξαρτητοποίησης και το τέλος της ΚΟ

Το πρωί της Τρίτης (02.06.2026), το χρονικό μιας προαναγγελθείσας διάλυσης επιβεβαιώθηκε και τυπικά. Οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος παρέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους.

Η αποχώρηση των επτά βουλευτών, μαζί με 143 στελέχη, αφήνει τη Νέα Αριστερά χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα και κορυφώνει τον εμφύλιο που είχε ξεσπάσει στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς με αφορμή την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Το χάσμα ανάμεσα στους αποχωρήσαντες και την ηγεσία του Γαβριήλ Σακελλαρίδη άλλωστε είχε καταστεί αγεφύρωτο ήδη από το συνέδριο του κόμματος.

Τα «καρφιά» Σακελλαρίδη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «αναμενόμενη» απόφαση, η οποία, όπως είπε, ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό. Μιλώντας την Τρίτη (02.06.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3, χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις «ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση», ώστε να μπορέσει το κόμμα να προχωρήσει χωρίς εσωτερικές εκκρεμότητες.

Ο γραμματέας και προεδρεύων της Νέας Αριστεράς συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις με την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η αναζήτηση διεξόδου προς τον πρώην πρωθυπουργό είναι «σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς». Παρά το πλήγμα, επέμεινε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει πολιτικά παρούσα, ως χώρος ανασύνθεσης της Αριστεράς, της Οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων.

