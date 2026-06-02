Έφη Αχτσιόγλου: Η πορεία της «άριστης» των Γιαννιτσών που έγινε υπουργός του Τσίπρα στα 31 της – Η μάχη με τον Κασσελάκη, η Νέα Αριστερά και η παραίτηση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τη χώρας. Την παραίτησή της από βουλευτής της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική της διαδρομή. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της διάλυσης της ΚΟ της Νέας Αριστεράς έγινε γνωστό ότι η Έφη Αχτσιόγλου υπέβαλε την παραίτησή της και από βουλευτής, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την ενεργό πολιτική.

Η διαδρομή της Έφης Αχτσιόγλου στην κεντρική πολιτική σκηνή υπήρξε εξίσου γρήγορη και απρόβλεπτη με τα χρόνια της ελληνικής κρίσης μέσα και στα οποία αναδείχθηκε. Η δικηγόρος από τα Γιαννιτσά, που στα 31 της χρόνια έγινε η νεότερη υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, διέγραψε μια πορεία γεμάτη κορυφώσεις: από τις σκληρές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και την κούρσα για τη διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του, μέχρι τη διάσπαση, τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς και, τελικά, την πρόσφατη και ηχηρή παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα – και μάλιστα λίγες μέρες μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.

Τα πρώτα χρόνια, η ακαδημαϊκή αριστεία και η υπουργοποίηση στα 31

Γεννημένη το 1985 στα Γιαννιτσά, κόρη του μάχιμου δικηγόρου Θέμη Αχτσιόγλου και της παιδιάτρου Ροδής Ντιούδη, η Έφη Αχτσιόγλου έδειξε από νωρίς μια έφεση στην πρωτιά. Σημαιοφόρος στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές.

Η πολιτική της δράση ξεκίνησε από τα φοιτητικά της χρόνια μέσα από το Δίκτυο Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων και τη Νεολαία του Συνασπισμού. Το 2015 αναγορεύθηκε διδάκτορας Νομικής με αντικείμενο το εργατικό δίκαιο, έχοντας ήδη εργαστεί ως δικηγόρος, επιστημονική συνεργάτιδα στο ΑΠΘ και διαπιστευμένη κοινοβουλευτική βοηθός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η μεγάλη πολιτική αναβάθμιση ήρθε το 2015, όταν ανέλαβε διευθύντρια στο γραφείο του τότε υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου. Σύντομα απέκτησε τη φήμη ενός από τα πιο καταρτισμένα στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των εξαντλητικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για τα εργασιακά.

Τον Νοέμβριο του 2016, ο Αλέξης Τσίπρας της εμπιστεύθηκε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας. Σε ηλικία μόλις 31 ετών, έγινε η νεότερη υπουργός του κυβερνητικού σχήματος.

Η θητεία της συνδέθηκε με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, αλλά και με έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις, αποτυπώνοντας την τότε πεποίθησή της πως «η κανονικότητα ποτέ δεν είναι ευκαιρία για την Αριστερά».

Η μητρότητα και τα δύο αγόρια

Πίσω από την αυστηρή πολιτική εικόνα, η Έφη Αχτσιόγλου μοιράζεται τη ζωή της με τον σύντροφό της και επίσης πολιτικό, Δημήτρη Τζανακόπουλο. Η σχέση τους, που ξεκίνησε μέσα από τους κοινούς κομματικούς αγώνες, επιβεβαιώθηκε τηλεοπτικά από την ίδια το 2019 και οδήγησε στη δημιουργία μιας οικογένειας με δύο αγόρια.



Η ισορροπία μεταξύ πολιτικής και μητρότητας έγινε πολλές φορές αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού. Όταν μια εμφάνισή της σε κομματικό βίντεο με εμφανή κόπωση και μια μελανιά στο χέρι προκάλεσε επικριτικά σχόλια στα social media, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Μάλλον δεν έχουν δει ποτέ εργαζόμενη νέα μητέρα από κοντά. Ήμουν με το κινητό και θήλαζα ενώ διάβαζα το νομοσχέδιο».

Στις πιο ανθρώπινες πτυχές της, δηλώνει φαν του Στέφανου Κορκολή, μαγειρεύει συνταγές του Άκη Πετρετζίκη, λατρεύει τα κορόμηλα και έχει δηλώσει χαριτολογώντας ότι θα έβγαινε ευχαρίστως για ποτό με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, επειδή είναι «φοβερός τύπος». Όσο για τους βαθύτερους φόβους της; «Φοβάμαι να μην έρθει κάποια στιγμή που να μην έχω κάποιον να με αγαπάει και να με σκέφτεται».

Από το φαβορί διαδοχής, στη διάσπαση

Μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, η Αχτσιόγλου εξελέγη βουλευτής και ανέλαβε τομεάρχης Οικονομικών, ενώ το 2022 επιβεβαίωσε την εγχώρια δημοτικότητά της βγαίνοντας πρώτη σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το 2023, η Έφη Αχτσιόγλου μπήκε στην κούρσα της διαδοχής ως το απόλυτο φαβορί, με διεθνή μέσα όπως το Associated Press να προεξοφλούν τη νίκη της. Ωστόσο, η αιφνίδια εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα.

Η εσωκομματική ήττα πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις. Τον Νοέμβριο του 2023, η ομάδα «6+6» υπό την Αχτσιόγλου αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη νέα ηγεσία για αυταρχισμό και πολιτικό εκφυλισμό, οδηγώντας στη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς υπό τον Αλέξη Χαρίτση.

Η παραίτηση από τη Βουλή και το επόμενο βήμα

Η πορεία της Νέας Αριστεράς, ωστόσο, δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των ιδρυτών της, καθώς δεν κατάφερε να αποκτήσει τη ζητούμενη δυναμική.

Διαφωνώντας ανοιχτά με τη στρατηγική του κόμματος, η Έφη Αχτσιόγλου επέκρινε την ηγεσία για εμμονή στην ιδεολογική περιχαράκωση αντί για τη δημιουργία ενός ευρύτερου, πλειοψηφικού προοδευτικού μετώπου.

Η διαφωνία αυτή οδήγησε στην απόφασή της να παραιτηθεί σήμερα (02.06.2026) από το βουλευτικό αξίωμα, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη συνείδησης». Τη θέση της στο Κοινοβούλιο αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης.

«Παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική», ξεκαθάρισε η ίδια.

Η αποχώρησή της από τη Βουλή κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν σηματοδοτεί το τέλος της διαδρομής της. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, μένει να φανεί αν το πολιτικό της μέλλον θα συνδεθεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.