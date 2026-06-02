Σακελλαρίδης για αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά: Η διέξοδος προς τον Τσίπρα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς

Με μια σκληρή αποτίμηση της εσωκομματικής ρήξης στη Νέα Αριστερά, ο γραμματέας και προεδρεύων του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, συνδέοντας ευθέως τις εξελίξεις με την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης).

Μιλώντας την Τρίτη (02.06.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε «αναμενόμενη» την απόφαση των αποχωρήσεων από τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η αναζήτηση διεξόδου προς τον πρώην πρωθυπουργό ισοδυναμεί με το «να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς».

Ο γραμματέας και προεδρεύων του κόμματος μίλησε για μια «ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση», υπονοώντας ότι η αποχώρηση όσων είχαν ήδη χαράξει διαφορετική πορεία επιτρέπει πλέον στο κόμμα να προχωρήσει χωρίς εσωτερικές εκκρεμότητες. Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις επισπεύθηκαν μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) από τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής μιας προδιαγεγραμμένης ρήξης.

Η διάσπαση επισημοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (02.06.2026), όταν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους στον πρόεδρο της Βουλής. Μαζί τους αποχωρούν και 143 στελέχη, οδηγώντας τη Νέα Αριστερά στην απώλεια της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας.

Το χάσμα στο εσωτερικό του κόμματος είχε καταστεί αγεφύρωτο ήδη από το συνέδριο, όταν η αλλαγή ηγεσίας ανέδειξε τις διαφορετικές στρατηγικές για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς. Η ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα απλώς έδωσε πολιτική διέξοδο σε όσους είχαν αποφασίσει να απομακρυνθούν.

Παρά το βαρύ πλήγμα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, επέμεινε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υπάρχει, περιγράφοντάς την ως χώρο «ανασυνθετικής κατεύθυνσης» για την Αριστερά, την Οικολογία και τα κοινωνικά κινήματα.