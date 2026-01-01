Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης και Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκαν το «Γ. Γεννηματάς» και αντάλλαξαν ευχές με ασθενείς και προσωπικό

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε μεταξύ άλλων για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος, με αφορμή την πρωτοχρονιάτικη επίσκεψή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

 
 
 
 
 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε ένα βίντεο με τν επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στην οποία ανέφερε:

«Μετά τον πρώτο καφέ του χρόνου, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για το καλό των συμπολιτών μας.

Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλες και όλους!».

