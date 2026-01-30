Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα πριν τις 16 Φεβρουαρίου 2026

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές, η συνάντηση κορυφής «κατά πάσα βεβαιότητα» αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026, με επικρατέστερο «παράθυρο» ημερομηνιών το διάστημα 9–13 Φεβρουαρίου 2026.

Το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν συνδέεται και με την έναρξη του Ραμαζανιού, η οποία τοποθετείται γύρω στις 17–19 Φεβρουαρίου 2026. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο βασικός στόχος της διαδικασίας παραμένει η διατήρηση «ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να αποφεύγονται αιφνίδιες εξάρσεις και να διασφαλίζεται η σχετική ηρεμία στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αν και – όπως λένε– «δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Αθήνα εμφανίζεται να «κατεβάζει τον πήχη» ως προς τις πιθανότητες μιας μεγάλης πολιτικής τομής και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση. Όπως μεταφέρεται, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει οι συνθήκες για το «μεγάλο βήμα», ιδίως σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος για το εύρος και το πλαίσιο μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Στην ίδια γραμμή, τονίζεται ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να εισέλθει σε συζήτηση που θα άγγιζε ζητήματα κυριαρχίας.

Με αυτά τα δεδομένα, η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου αναμένεται να «χτιστεί» πάνω στη λεγόμενη θετική ατζέντα και στον πολιτικό διάλογο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη: πρακτικά πεδία συνεργασίας, τεχνικές συνομιλίες και ζητήματα καθημερινότητας, όπου μπορεί να παραχθεί αποτέλεσμα χωρίς να απαιτούνται αμοιβαίες υποχωρήσεις στα θεμελιώδη.