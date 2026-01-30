Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών, το είπαμε και το κάνουμε 

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Πηγή φωτό: TikTok)

Στις αυξήσεις που είδαν το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στα εκκαθαριστικά τους, λόγω της μείωσης των φόρων, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σημείωσε o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι οι σημερινές αυξήσεις οφείλονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού και στη μείωση των φόρων που ψηφίστηκε. Όπως τόνισε, από σήμερα «μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών» ως αποτέλεσμα της μείωσης φόρων που ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αυξήσεις αυτές «αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο επιπλέον μισθούς τον χρόνο», ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και –όπως υπογράμμισε– κυρίως την οικογενειακή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

@kyriakosmitsotakis_

Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών. Το είπαμε, το κάναμε.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

 

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι είχε προαναγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι οι φοροελαφρύνσεις αφορούν «οικογένειες με παιδιά, νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή και τη μεσαία τάξη». «Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
85
75
74
51
45
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα
Επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο και Ντόναλντ Τραμπ
Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργίαδη: ««Πλέον θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, την Καρυστιανού» λέει ο υπουργός Υγείας
Αφορμή στάθηκε η ομιλία του υπουργού Υγείας στη Βουλή στις... 29 Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχε χαρακτηρίσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσια γυναίκα»
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Καμμένος: Η Καρυστιανού μπορεί να βγει και πρώτη στις εκλογές – Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνω κι εγώ
Για τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν θα προλάβει να οργανώσει ψηφοδέλτια, ωστόσο τον χαρακτήρισε «τον μόνο από την Αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα»
Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος
23
Αυλωνίτης μετά την παραίτηση από το Κίνημα Δημοκρατίας: Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο ανεξάρτητος βουλευτής περιέγραψε κλίμα έντονης πόλωσης στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, λέγοντας ότι «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να σε λιντσάρουν»
Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Newsit logo
Newsit logo