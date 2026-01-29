Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Στην έναρξη νέου προγράμματος προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, που απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις» μέσω του προγράμματος, το οποίο χαρακτήρισε «το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα μας», με στόχο «τον έγκαιρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων».

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός παρέθεσε στοιχεία συμμετοχής ανά δράση, κάνοντας λόγο για «σχεδόν 950.000 μαστογραφίες», «700.000 γυναικολογικούς ελέγχους», «πάνω από 900.000 ελέγχους για τον καρκίνο του παχέος εντέρου» και «2,5 εκατ. εξετάσεις καρδιάς», ενώ ανέφερε ότι «πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την παχυσαρκία». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται «για πέντε προγράμματα πρόληψης» με «ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: ζωές που σώζονται».

@kyriakosmitsotakis_

Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξεκίνησε.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

 

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία, τόνισε ότι «όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους», καλώντας τους πολίτες να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. «Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει», κατέληξε.

