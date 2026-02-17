Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νέο Δελχί ο πρωθυπουργός – Συναντήσεις με Ναρέντρα Μόντι, Ντέμη Χασάμπη, Σαμ Άλτμαν, Μπραντ Σμιθ και Μάικλ Κράτσιος

Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα πεδία σύγκλισης με την Ινδία σε τεχνολογία, επενδύσεις και διασυνδεσιμότητα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στο Νέο Δελχί, όπου θα συμμετάσχει στο India AI Impact Summit και θα συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο εντάσσεται στην προσπάθεια της Αθήνας να αναβαθμίσει το αποτύπωμά της στη διεθνή συζήτηση για την «τεχνολογική διακυβέρνηση» και να τοποθετηθεί σε ένα πεδίο που επηρεάζει πλέον άμεσα την οικονομική ισχύ, την ασφάλεια και τους κανόνες της ψηφιακής εποχής. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (19.02.2026), στο περιθώριο της Συνόδου.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ναρέντρα Μόντι έρχεται σε συνέχεια της κοινής δήλωσης των δύο ηγετών για αναβάθμιση των σχέσεων σε «στρατηγική εταιρική σχέση» μετά την επίσκεψη Μόντι στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023 και την επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία τον Φεβρουάριο του 2024.

Συναντήσεις με Ντέμη Χασάμπη, Σαμ Άλτμαν, Μπραντ Σμιθ και Μάικλ Κράτσιος

Το AI Impact Summit –που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί από 16 έως 20 Φεβρουαρίου, με το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να εστιάζει στις εργασίες 18-19 Φεβρουαρίου 2026– παρουσιάζεται από την ινδική πλευρά ως πλατφόρμα «αποτελεσμάτων» και συνεργασιών γύρω από την ΑΙ, με κεντρικούς άξονες το τρίπτυχο People–Planet–Progress. Στόχος του Νέου Δελχί είναι η διεθνής συζήτηση να μετακινηθεί από τις γενικές αρχές σε εφαρμογές με μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, σε μια περίοδο όπου τα κράτη παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία, τη ρύθμιση και τον ανταγωνισμό για υπολογιστική ισχύ.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρέμβει στη Σύνοδο και να έχει σειρά επαφών με παράγοντες της τεχνολογίας και αξιωματούχους, σε ένα «πακέτο» συναντήσεων που –κατά κυβερνητικές πηγές– περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Μάικλ Κράτσιος (Λευκός Οίκος), τον Ντέμη Χασάμπη (Google DeepMind), τον Μπραντ Σμιθ (Microsoft), τον Μάτι Στανιζέφσκι (ElevenLabs), τον Σαμ Άλτμαν (OpenAI) και τον Άρθουρ Μενς (Mistral AI).

Η Αθήνα επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το ενδιαφέρον του Νέου Δελχί για αξιόπιστες ευρωπαϊκές «πύλες» εμπορίου και logistics, προβάλλοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και ως δυνητικού κρίκου στον διάδρομο IMEC (India–Middle East–Europe). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ινδία, με σχεδιασμό για νέα προξενεία σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, κίνηση που έχει ήδη προαναγγελθεί στο επίπεδο των επαφών κορυφής.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν, ότι η ατζέντα της συνεργασίας με την Ινδία διευρύνεται πέραν της τεχνολογίας –από επενδύσεις και εμπόριο έως εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό και αγροδιατροφή– σε μια συγκυρία όπου η επανεκκίνηση της συζήτησης για εμπορική συμφωνία Ε.Ε.–Ινδίας μπορεί να επηρεάσει συνολικά το περιβάλλον πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ινδική αγορά.