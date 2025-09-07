Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα πολιτικά μηνύματα στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ – Τι απάντησε για τη μάχη κατά της ακρίβειας και για τη στήριξη των συνταξιούχων

Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές, δήλωσε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε «άνοιγμα» στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, χαρακτήρισε ευφάνταστα τα σενάρια για «δαχτυλίδι διαδοχής» εν κινήσει, έριξε «καρφιά» προς τον Αλέξη Τσίπρα, απηύθυνε κάλεσμα στον Νίκο Ανδρουλάκη για συναινέσεις σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και απευθύνθηκε ξανά στο κεντρώο κοινό των ψηφοφόρων αλλά και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ που έφυγαν προς δεξιότερα κόμματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, υπερασπίστηκε την απόφαση του να μη μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ απαντώντας στο newsit.gr δήλωσε ότι η στήριξη των συνταξιούχων είναι πολύπλευρη από την κυβέρνηση.

«Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος» – «Όχι πρόωρες εκλογές»

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός από τη συμπρωτεύουσα, τονίζοντας ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και ότι το ίδιο θα επιδιώξει και τις εθνικές εκλογές, για τις οποίες ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα γίνουν πρόωρα αλλά «στην ώρα τους», το 2027, με το ίδιο στο τιμόνι της ΝΔ.

«Δεν έχω ψύχωση με μία τρίτη θητεία»

«Δεν έχω ψύχωση για μία τρίτη θητεία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε αν τα οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία δεν είναι αρκετά». «Δεν με πήραν τα χρόνια, το 2027 θα κερδίσουμε αν είμαστε μια καλή κυβέρνηση», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Ασόβαρα τα σενάρια διαδοχής»

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ασόβαρα» και «ευφάνταστα» τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ στη σκιά δημοσκοπικών απωλειών για τη «γαλάζια» παράταξη.

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι», είπε, όταν ρωτήθηκε αν θα δώσει «δαχτυλίδι διαδοχής εν κινήσει», όπως έγινε στην περίπτωση του Κώστα Σημίτη με τον Γιώργο Παπανδρέου, σημειώνοντας ότι παρά τη φθορά, η Ν.Δ. προηγείται 10 μονάδες του δεύτερου κόμματος, του ΠΑΣΟΚ.

«Άνοιγμα» σε Σαμαρά και Καραμανλή – Μήνυμα ενότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την πολιτική του σύγκρουση με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, δήλωσε πως υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής, κυρίως για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους και έστειλε μήνυμα ενότητας του κόμματος.

«Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουμε. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μίας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό», δήλωσε, ενώ σε παρέμβαση του δημοσιογράφου αν η απάντηση συνιστά «άνοιγμα», απάντησε: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε».

Ειδικότερα για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν θα απαντήσει πολιτικά σε αυτή την ερώτηση.

«Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα γιατί είναι πολύ νωπό. Αυτή η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διέψευσε τα σενάρια για επιστροφή Δημητριάδη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια για επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έκανε σαφές ότι η ΝΔ απευθύνεται σήμερα σε όλους τους ψηφοφόρους που τη στήριξαν και κέρδισε τις δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις.

«Καρφιά» σε Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε «βέλη» κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο σενάρια τον θέλουν να επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του αφορά πρωτίστως στον χώρο της Κεντροαριστεράς», δήλωσε.

«Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω επ’ αυτού. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα. Αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα και γιατί οδήγησε το κόμμα, το οποίο ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε, σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες. Μιλάω για εθνικές εκλογές άρα ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός απέτυχε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα αλλά ότι κέρδισε «την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».

Κάλεσμα για συνεννόηση σε Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός έτεινε χείρα συνεννόησης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον χρόνο ζωής μίας κυβέρνησης, όπως το εθνικό απολυτήριο κ.α., αλλά και για την πλήρωση του κενού στις θέσεις Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών.

Τι απάντησε για ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ σε βασικά είδη και ΕΦΚ

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, παρά μόνο στοχευμένες μειώσεις, όπως αυτές που ανακοίνωσε χθες για την πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις, διευκρινίζοντας πως η πολιτική του στοχεύει σε παρεμβάσεις με κοινωνικό και περιφερειακό πρόσημο και όχι σε οριζόντια μέτρα που διαταράσσουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Για τον ΦΠΑ, σημείωσε ότι έχουν γίνει στοχευμένες μειώσεις και επέμεινε στη θέση ότι μια περαιτέρω γενικευμένη μείωση θα λειτουργούσε ως έμμεση επιδότηση μεσαζόντων, χωρίς διασφάλιση ότι το όφελος θα περάσει στον τελικό καταναλωτή.

Στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός απέκλεισε οριζόντια μείωση φόρων επικαλούμενος το πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος.

Τι απάντησε στο newsit.gr για τους συνταξιούχους

Απαντώντας στο newsit.gr σε σχέση με τη για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αν τα μέτρα στήριξης ως τώρα είναι επαρκή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χθεσινή εξαγγελία αποτελούσε διαχρονικό αίτημα και ότι αυτή δεν είναι η μόνη στήριξη τους από την κυβέρνηση.

Η διευθύντρια του newsiit.gr Κατερίνα Σερέτη ρώτησε συγκεκριμένα τον πρωθυπουργό:

«Κύριε πρόεδρε, γνωρίζετε ότι τα μεγαλύτερα θύματα του πληθωρισμού είναι, παραδοσιακά, όσοι έχουν σταθερό εισόδημα και δεν είναι οικονομικά ενεργοί, δηλαδή κατά κανόνα οι συνταξιούχοι. Στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα απόμαχοι της εργασίας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εξαγγείλατε χθες τη μείωση και τελικά κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Θεωρείτε ότι αρκεί; Τι παραπάνω να περιμένουν οι συνταξιούχοι;».

«Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αποτελούσε διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι όμως η μόνη στήριξη… Οι συντάξεις αυξάνονται. Υπάρχει το έκτακτο βοήθημα που μονιμοποιείται. Η ακρίβεια είναι το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στα τρόφιμα, στην ενέργεια υπάρχει μείωση των τιμών. Κοιτάμε και το εισόδημα και τις δαπάνες. Το ότι πολλοί συνταξιούχοι εργάζονται νόμιμα και έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και αισθάνονται παραγωγικοί», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.