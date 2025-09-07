Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ασόβαρα» και «ευφάνταστα» τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ – Δεν έχω ψύχωση με 3η θητεία

Ούτε βαρέθηκε τη «μοναχική», όπως τη χαρακτήρισε κάποια στιγμή, δουλειά του πρωθυπουργού αλλά ούτε και το ρόλο του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε πολλές «τελείες» (εκλογικός νόμος, πρόωρες εκλογές, κατάργηση πανελλαδικών και ΕΝΦΙΑ). Μια απ’ αυτές και το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στην προεδρία της ΝΔ και μάλιστα εν… λειτουργία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, σε όλους τους τόνους, ότι τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον ή για τον ενδεχόμενο εκλογών πριν από το τέλος της 4ετίας, είναι πράγματα που συζητώνται στο παρασκήνιο και στα… καφέ του Κολωνακίου, αλλά δεν αγγίζουν τον ίδιο. Όπως και τα «ασόβαρα» και «ευφάνταστα» όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, σενάρια να αποχωρήσει πρόωρα από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας στην ερώτηση για το γεγονός πως παλιότερα κυβερνήσεις, όπως του Ανδρέα Παπανδρέου, «έπεσαν» λόγω αποκάλυψης σκανδάλων, ο πρωθυπουργός είπε: «Εγώ δεν βλέπω ομοιότητα με κυβερνήσεις που έπεσαν στο παρελθόν. Έχουμε σταθερή πλειοψηφία και θα εξαντλήσουμε την 4ετια.

Καταλαβαίνω την πολιτική κουζίνα αλλά αφορά κυρίως ανθρώπους πέριξ της πλατείας Κολωνακίου και όχι τους πολίτες».

Στην επισήμανση «8 χρόνια δεν σας έχουν φτάσει», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «δεν με πήραν και τα χρόνια. Μπορώ να διεκδικήσω μια 3η θητεία αλλά δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Δεν έχω καμία ψύχωση προσωπική να κερδίσω οπωσδήποτε και να κάνω μια 3η τετραετία. Αν είναι να έρθει, θα έρθει».

«Ασόβαρα» τα σενάρια για τη ΝΔ

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε και ερώτηση για τα όσα ακούγονται σχετικά με την αλλαγή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δεδομένης της δημοσκοπικής φθοράς του κυβερνώντος κόμματος, και μάλιστα ενώ η ΝΔ είναι κυβέρνηση, δηλαδή άμεσα…

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, στην κοινωνία αυτά δεν ισχύουν.

Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός που το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις με πάνω από 10 μονάδες θα ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση… Ας είμαστε λίγο σοβαροί.

Αυτά είναι ευφάνταστα σενάρια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα διακινούν στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη για μη επιβεβαίωσή τους».