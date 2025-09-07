Μητσοτάκης στο newsit.gr: Από τις μειώσεις φόρων επωφελούνται και οι συνταξιούχοι – Δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δαπάνες

Οι συνταξιούχοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της ερώτησης που έκανε το newsit.gr στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην συνέντευξή του στη ΔΕΘ.

Η διευθύντρια του newsiit.gr Κατερίνα Σερέτη ρώτησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αν αρκεί για τους συνταξιούχους η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που ανακοίνωσε ο ίδιος το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) και αν μπορούν να περιμένουν κάτι παραπάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι τα μεγαλύτερα θύματα του πληθωρισμού είναι, παραδοσιακά, όσοι έχουν σταθερό εισόδημα και δεν είναι οικονομικά ενεργοί, δηλαδή κατά κανόνα οι συνταξιούχοι. Στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα απόμαχοι της εργασίας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εξαγγείλατε χθες τη μείωση και τελικά κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Θεωρείτε ότι αρκεί; Τι παραπάνω να περιμένουν οι συνταξιούχοι;

«Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αποτελούσε διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι όμως η μόνη στήριξη… Οι συντάξεις αυξάνονται. Υπάρχει το έκτακτο βοήθημα που μονιμοποιείται. Η ακρίβεια είναι το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στα τρόφιμα, στην ενέργεια υπάρχει μείωση των τιμών. Κοιτάμε και το εισόδημα και τις δαπάνες.

Το ότι πολλοί συνταξιούχοι εργάζονται νόμιμα και έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και αισθάνονται παραγωγικοί», απάντησε ο πρωθυπουργός.