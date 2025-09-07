89η ΔΕΘ: Τα «όχι» Μητσοτάκη σε αλλαγή εκλογικού νόμου, πρόωρες εκλογές και αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου

«Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» - Συνοπτικά όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό

Το επανέλαβε πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελλίδειο.

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Θα κερδίσουμε τις εκλογές αν είμαστε μια καλή κυβέρνηση. Δεν έχω ψύχωση να κερδίσω».

- Αναγνώρισε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών.

«Η προτεραιότητά μου αφορά τις οικογένειες για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τότε τι είναι;» αναρωτήθηκε.

- Τα λάθη ας τα κρίνουν οι πολίτες.

«Δεν είμαι όμως θαυματοποιός και δε θα τινάξω τη μπάνκα στον αέρα για να ικανοποιήσω ματαιόδοξες φιλοδοξίες».

- Ευφάνταστα τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας της ΝΔ.

«Ας αφήσουμε αυτούς που τα διακινούν στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη για μη επιβεβαίωσή τους»

- Τόνισε ότι δε θα καταργηθεί πλήρως ο ΕΝΦΙΑ.

- Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Όμως «θέλουμε το λύκειο να μην είναι αυτό που είναι σήμερα: Ένας μηχανισμός προετοιμασίας» για τις Πανελλήνιες ενώ «το απολυτήριο του λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία».