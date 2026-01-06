Πολιτική

Κυριακός Μητσοτάκης: Τα Θεοφάνεια μας δίνουν δύναμη – Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

«Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν' αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Με μήνυμα ενότητας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες με αφορμή τη γιορτή των Θεοφανείων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο μήνυμα τους για τα Θεοφάνεια τη σημασία της σταθερής πορείας της χώρας, της ενίσχυσης της άμυνας και της προσαρμογής της πολιτικής της Ελλάδας στον νέο γεωπολιτικό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι με ενότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα «τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

«Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνεια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες – απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

